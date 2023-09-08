Yalı Çapkını yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yayınlanmaya başladığı günden bu yana reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi 36. bölümüyle sezon finaline girmişti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni sezon fragmanı ise sosyal medyada birçok kişiyi heyecanlandırdı. Şimdi ise Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını 37. yeni bölüm tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

9 Haziran akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını'nın 2. sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Yeni sezonun ilk tanıtımında Ferit ve Seyran'ın yalı içerisindeki düğün hazırlığı heyecan yarattı. Ancak yeni sezon yayın tarihi hakkında bilgi verilmedi.

Yalı Çapkını 37. yeni bölüm tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur.

Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

TARO EMİR TEKİN KADRODA

Son yılların parlayan isimlerinden Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna yeni sezonda dahil olan isimlerden biri. Tekin, Halis Ağa’nın Londra’da yaşayan kızı Nükhet’in oğlu olan Kaya’ya hayat verecek.

