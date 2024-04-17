Yalı Çapkını'nı Kaya'sı Taro Emir Tekin'in "İsrail askeri" paylaşımı tepki toplayınca özür diledi!

Ekranların sevilen oyuncusu Taro Emir Tekin Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Selçuk rolü ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Kaya karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu X hesabı üzerinden yaptığı "İsrail askeri" konulu bir paylaşımı nedeniyle tepkilere maruz kaldı. Tekin, tepkilerin ardından özür paylaşımı yapmayı ihmal etmedi. Hatta bununla kalmayıp paylaşımını da sildi.

PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Poligonda atış yaptığı kareleri X hesabında paylaşan Taro Emir Tekin paylaşımına, "İsrail askerlerinin taktiksel atışta kısa tutuşu böyledir. Bu da benim günlük hayattaki atışlarımdan kısa bir video size. Bilinçli tercih yani." şeklinde yazdı.

HEM ÖZÜR DİLEDİ HEM DE SİLDİ

"israil askeri" içerikli paylaşımı tepki alan Emir Tekin hem paylaşımını sildi hem de özür diledi.

Sizlerden gelen tepkilere baktığımda amacım bu olmadığı halde, kendimi yanlış ifade ettiğimi görüyorum. Kalpten özür dilerim, şiddetin hiçbir türlüsünün yanında olmadığımı ve olmayacağımı bir kere daha belirtmek isterim🙏🏻

Saygılarımla. — Taro Emir Tekin (@taroemir) April 17, 2024







