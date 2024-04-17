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  4. Yalı Çapkını'nı Kaya'sı Taro Emir Tekin'in "İsrail askeri" paylaşımı tepki toplayınca özür diledi!

Yalı Çapkını'nı Kaya'sı Taro Emir Tekin'in "İsrail askeri" paylaşımı tepki toplayınca özür diledi!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.04.2024 20:58
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Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Kaya karakteriyle adından söz ettiren Taro Emir Tekin poligonda atış yaparken verdiği pozlarını "İsrail askeri" konulu bir içerikle X hesabından paylaştı. Paylaşımı dolayısıyla tepkilere maruz kalan Tekin'den özür gecikmedi. Daha sonra paylaşımını da profilinden sildi.

Ekranların sevilen oyuncusu Taro Emir Tekin Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Selçuk rolü ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Kaya karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu X hesabı üzerinden yaptığı "İsrail askeri" konulu bir paylaşımı nedeniyle tepkilere maruz kaldı. Tekin, tepkilerin ardından özür paylaşımı yapmayı ihmal etmedi. Hatta bununla kalmayıp paylaşımını da sildi.

PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Poligonda atış yaptığı kareleri X hesabında paylaşan Taro Emir Tekin paylaşımına, "İsrail askerlerinin taktiksel atışta kısa tutuşu böyledir. Bu da benim günlük hayattaki atışlarımdan kısa bir video size. Bilinçli tercih yani." şeklinde yazdı.

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HEM ÖZÜR DİLEDİ HEM DE SİLDİ

"israil askeri" içerikli paylaşımı tepki alan Emir Tekin hem paylaşımını sildi hem de özür diledi.


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