Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'den cesur küvet pozu! Sere serpe uzandı sosyal medyayı salladı

Öznur Serçeler, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram hesabından sıkça paylaşım yapan oyuncu, kahverengi bikinisiyle küvette poz verdi, sosyal medya yıkıldı.

2011 yılında rol aldığı Nuri dizisiyle televizyon oyunculuğu başlayan Serçeler, sonrasında Hayat Devam Ediyor, Merhamet, Erkenci Kuş gibi yapımlarda rol aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, cesur pozlar vermekten de geri durmuyor. Serçeler, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Bir marka için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, siyah transparan kimonosunun içine giydiği bikinisiyle poz verdi.

Serçeler'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Beğenen ve yorum yapanlar arasında ünlü isimler de yer aldı.



