MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay amuda kalktı, gören bir daha baktı! Ünlü oyuncu esnekliğini konuşturdu

Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay amuda kalktı, gören bir daha baktı! Ünlü oyuncu esnekliğini konuşturdu

01.02.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mine Tugay sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediliyor. Mine Tugay spor yaparken amuda kalktığı bir anı Instagram hesabında paylaştı. Ünlü oyuncu Mine Tugay paylaşımıyla takipçilerini adeta büyüledi.

Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay amuda kalktı, gören bir daha baktı! Ünlü oyuncu esnekliğini konuşturdu

Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Defne karakteriyle bilinen Mine Tugay dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

4

Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştığı videoda amuda kalkan başarılı oyuncu görenleri adeta büyüledi.

3

MİNE TUGAY SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Paylaşımına Sevdaliza'nın 'Human' şarkısını ekleyen Mine Tugay fit vücuduyla adından bir kez daha söz ettirdi.

2

Ünlü oyuncu en son estetiği abarttığı yönündeki yorumlar üzerine gündem olmuştu.

1

ÜNLÜ OYUNCU MİNE TUGAY, 'ESTETİK' İDDİALARI İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Yalı Çapkını dizisinde rol alan Mine Tugay Teitter'da gündem olunca açıklamada bulunmak durumunda kalmıştı.

yy

Mine Tugay 'estetik' söylentileri üzerine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim. Sevgili dostlar, ben sol gözümle ilgili 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum. Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerinde birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor. Bu son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim malesef. İzleyenlere de bunu minimum yansıtmak için filtre uygulandı.
Fakat estetik bağımlılığına kadar gelmiş konuşmalar. Hayır değil öyle. Sağlık bu. Kimse de benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım. Yani demem o ki rahat olun, ben iyileşiyorum ve moralim yüksek. Güzel dileklerinizi aldım şimdiden. Çok sevgiler. Bu arada olayların geçmişini, gerçeğini bilmeden bu kadar yanlış konuşmaların yapılması da gerçekten üzücü.:."

mine

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çağla Şıkel hakkında şok açıklama! ''Kulisimden çıkmazdı...''Çağla Şıkel hakkında şok açıklama! ''Kulisimden çıkmazdı...''
Yarışmacı elindekini ona fırlattı! "Bana mı attın?"Yarışmacı elindekini ona fırlattı! "Bana mı attın?"
O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtıO soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı
Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay yalı çapkını Oyuncu ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildi

Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildi

‘O kadar çok şey söylemek istiyorum ki söyleyeceklerimin bir kısmı…’

‘O kadar çok şey söylemek istiyorum ki söyleyeceklerimin bir kısmı…’

Emre Belözoğlu böyle istedi!

Emre Belözoğlu böyle istedi!

Fenomen Çılgın Dondurmacı mini elbiseli müşterisiyle dans etti ortalık karıştı! Takipçileri yorum yağdırdı

Fenomen Çılgın Dondurmacı mini elbiseli müşterisiyle dans etti ortalık karıştı! Takipçileri yorum yağdırdı

Maç sonu Pirlo açıkladı! Galatasaray...

Maç sonu Pirlo açıkladı! Galatasaray...

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.