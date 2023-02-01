Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay amuda kalktı, gören bir daha baktı! Ünlü oyuncu esnekliğini konuşturdu

Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Defne karakteriyle bilinen Mine Tugay dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştığı videoda amuda kalkan başarılı oyuncu görenleri adeta büyüledi.

MİNE TUGAY SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Paylaşımına Sevdaliza'nın 'Human' şarkısını ekleyen Mine Tugay fit vücuduyla adından bir kez daha söz ettirdi.

Ünlü oyuncu en son estetiği abarttığı yönündeki yorumlar üzerine gündem olmuştu.

ÜNLÜ OYUNCU MİNE TUGAY, 'ESTETİK' İDDİALARI İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Yalı Çapkını dizisinde rol alan Mine Tugay Teitter'da gündem olunca açıklamada bulunmak durumunda kalmıştı.

Mine Tugay 'estetik' söylentileri üzerine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim. Sevgili dostlar, ben sol gözümle ilgili 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum. Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerinde birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor. Bu son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim malesef. İzleyenlere de bunu minimum yansıtmak için filtre uygulandı.

Fakat estetik bağımlılığına kadar gelmiş konuşmalar. Hayır değil öyle. Sağlık bu. Kimse de benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım. Yani demem o ki rahat olun, ben iyileşiyorum ve moralim yüksek. Güzel dileklerinizi aldım şimdiden. Çok sevgiler. Bu arada olayların geçmişini, gerçeğini bilmeden bu kadar yanlış konuşmaların yapılması da gerçekten üzücü.:."





