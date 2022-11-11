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  4. Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın o programa katılıp ağda yaptırmış! Eski hali şaşırttı...Bomba görüntüler

Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın o programa katılıp ağda yaptırmış! Eski hali şaşırttı...Bomba görüntüler

11.11.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinin gerek oyuncuları gerekse sahneleri sık sık gündeme geliyor. Dizideki yalıdan oyuncuların geçmişine kadar merak edilen Yalı Çapkını'nda Abidin rolüne hayat veren Ersin Arıcı'nın eski hali sosyal medyayı salladı. Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı bir zamanlar yarışmaya katılıp ağda yaptırmış...

Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın o programa katılıp ağda yaptırmış! Eski hali şaşırttı...Bomba görüntüler

Hem konusuyla hem iddialı sahneleriyle son dönemde fenomen olan Yalı Çapkını dizisinde öne çıkan isimlerden biri de Abidin rolüne hayat veren Mustafa Ersin Arıcı.

Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın 2013 yılında Fox TV'de yayınlanan 'İmkansız Karaoke Yılbaşı Özel' programının yarışmacılarından olduğu ortaya çıktı.

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Araba kazanmak için yarışan Arıcı yarışmada bomba anlar yaşadı. "Urfalıyam Ezelden" parçasını okumaya başlayan Arıcı'nın ağda yapılırken şarkıyı söylemeye devam etmesi gerekti. Bacaklarına, kollarına ve göğsüne ağda yapılırken parçayı söylemeye devam eden Yalı Çapkını'nın Abidin'i zor anlar yaşadı.

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Ersin Arıcı'nın çilesi bununla da bitmedi. Göğsünde tarantula gezen Arıcı şarkı söylemeyi bir an bile bırakmayarak azmini kanıtlamış oldu.

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RTÜK CEZA KESTİ

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) o dönem yarışmada yaşananlardan dolayı kanala 218 bin 622 TL ceza vermişti.

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