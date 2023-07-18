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  4. Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bebek sevinci yarım kaldı! Kötü haberi böyle duyurdu

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bebek sevinci yarım kaldı! Kötü haberi böyle duyurdu

18.07.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda 'Ferit' rolüne oyuncu Mert Ramazan Demir hayat veriyor. Dizide başrolü paylaştığı Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa görüntüleri uzun süre gündemden düşmeyen Mert Raman Demir'in geçtiğimiz günlerde bebek sevinci yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun abisi Zafer Demir baba olacaktı ancak Demir ailesinin sevinçleri yarım kaldı.

Son dönemlerin ses getiren oyuncularından biri olan Mert Ramazan Demir hem Afra Saraçoğlu ile olan aşkı hem de oyunculuk performansı ile gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde amcalık sevinci yaşayan Mert Ramazan Demir kötü haberle sarsıldı. Haberi yengesi Şebnem Demir sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'in abisinin eşi Şebnem Demir hamile olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu. Mert Ramazan Demir bu haberle beraber amcalık sevinci yaşamıştı.

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Şebnem Demir sosyal medya hesabında paylaşım ile bebeklerinin kalbinin durduğunu açıkladı.

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Şebnem Demir yaşadığı acı olayı, "Buraya her zaman iyi haberle gelmeyi çok isterdim ama maalesef her zaman bu kadar şanslı olamıyoruz. Cumartesi günü bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bizim için bu çok hassas dönemi anlayışla karşılayacağınızı hiç şüphemiz yok. Yazan, merak eden herkese çok teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi Allah'ın bizim için farklı planları varmış. Umarım bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız…" ifadeleriyle paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu Oyuncu ferit

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