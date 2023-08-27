MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir parayı otomobile yatırdı! Bakın kaç para ödemiş

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir parayı otomobile yatırdı! Bakın kaç para ödemiş

27.08.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" ekibi sete çıktı. Dizide başrol oynayan ve aşk hayatıyla da öne çıkan Demir Cihangir'de görüntülendi. Yakışıklı oyuncunun pahalı otomobili gözlerden kaçmadı.

Yalı Çapkını başrollerini yer alan Mert Ramazan Demir son dönemde gündemden düşmüyor. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaz başında denizin ortasında dudak dudağa yakalanarak olay olan yakışıklı oyuncu set başlayınca İstanbul'a döndü.

Mert Ramazan Demir son olarak Cihangir'de görüntülendi. Sorulara asla yanıt vermeyen Demir'in yeni oyuncağı dikkat çekti.

1

Eşi hamileliğini duyurdu! Kardeşi bakın ne dedi Eşi hamileliğini duyurdu! Kardeşi bakın ne dedi

Yalı Çapkını'ndan Ferit rolüyle yıldızı parlayan oyuncu 2.5 milyon TL değerindeki yeni otomobiliyle olay oldu. Kazancının bir kısmını lüks otomobile yatıran Mert Ramazan Demir tek kelime etmeden evinin yolunu tuttu.

2
Öte yandan "Yalı Çapkını" dizisinde yeni sezon öncesi senarist değişikliği yaşanmış, Mehmet Barış Günger yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay gelmişti. (tv100)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşi hamileliğini duyurdu! Kardeşi bakın ne dediEşi hamileliğini duyurdu! Kardeşi bakın ne dedi
Bir ilk! Nefesler tutuldu, ilk altın kaşık geldi!Bir ilk! Nefesler tutuldu, ilk altın kaşık geldi!
Güldür Güldür Mesut evlendi! Eşi güzelliğiyle büyülediGüldür Güldür Mesut evlendi! Eşi güzelliğiyle büyüledi
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını Oyuncu ferit

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.