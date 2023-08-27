Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir parayı otomobile yatırdı! Bakın kaç para ödemiş

Yalı Çapkını başrollerini yer alan Mert Ramazan Demir son dönemde gündemden düşmüyor. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaz başında denizin ortasında dudak dudağa yakalanarak olay olan yakışıklı oyuncu set başlayınca İstanbul'a döndü.

Mert Ramazan Demir son olarak Cihangir'de görüntülendi. Sorulara asla yanıt vermeyen Demir'in yeni oyuncağı dikkat çekti.

Yalı Çapkını'ndan Ferit rolüyle yıldızı parlayan oyuncu 2.5 milyon TL değerindeki yeni otomobiliyle olay oldu. Kazancının bir kısmını lüks otomobile yatıran Mert Ramazan Demir tek kelime etmeden evinin yolunu tuttu.



Öte yandan "Yalı Çapkını" dizisinde yeni sezon öncesi senarist değişikliği yaşanmış, Mehmet Barış Günger yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay gelmişti. (tv100)



