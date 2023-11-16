MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını’nın Fuat’ı Doğukan Polat setlere geri dönüyor! Bakın hangi dizide rol alacak

Yalı Çapkını’nın Fuat’ı Doğukan Polat setlere geri dönüyor! Bakın hangi dizide rol alacak

16.11.2023 12:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Fuat Korhan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Doğukan Polat, dizinin ilk sezonunda kadrodan ayrılmıştı. Doğukan Polat'ın gidişi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu. Bakın hangi dizi için setlere geri dönecek.

Afra Saraçoğlu, Mert Razaman Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya ve Diren Polatoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Fuat Korhan' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Doğukan Polat dizinin ilk sezonunda kadrodan ayrılmıştı.

FUAT

Ünlü ismin diziden ayrılışı büyük ses getirmiş ve uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu. Doğukan Polat'ın yeni adresi belli oldu.

FUAT

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Polat “Ağlayan Gelin” dizisiyle el sıkıştı. TRT1’de yayınlanayacak olan dizi Bozdağ Film imzalı… Yıldız Aşanboğa’nın yöneteceği dizide Doğukan Polat, “Ünal” rolüne hayat verecek.

FUAT

Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in yazdığı dizide Doğukan Polat kötü adamı canlandıracak ve ters köşe bir karakterle seyirci karşısına çıkacak. Başrol kadın oyuncu arayışı süren dizide Feyyaz Şerifoğlu, Sinan Tuzcu, Ekin Mert Daymaz, Meral Çetinkaya, Sinem Öztürk, Noyan Uzer ve Sidar Tublek rol alacak.


Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makyajsız pozları olay oldu! Doğal haline beğeni yağdı Makyajsız pozları olay oldu! Doğal haline beğeni yağdı
Son dakika... Günlerdir yoğun bakımda olan Metin Uca'dan üzen haberSon dakika... Günlerdir yoğun bakımda olan Metin Uca'dan üzen haber
Yeni aşkı güzelliğiyle büyüledi! Bakın kim çıktıYeni aşkı güzelliğiyle büyüledi! Bakın kim çıktı
Anahtar Kelimeler:
doğukan polat yalı çapkını sosyal medya Oyuncu ünlü oyuncu karakteri tekindor
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan bireysel kredi ve enflasyon mesajı: 'Eşanlı olarak gerçekleşmektedir...'

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan bireysel kredi ve enflasyon mesajı: 'Eşanlı olarak gerçekleşmektedir...'

Son dakika... Günlerdir yoğun bakımda olan Metin Uca'dan üzen haber

Son dakika... Günlerdir yoğun bakımda olan Metin Uca'dan üzen haber

Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!

Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!

"Örgüt içinde cinsel birleşme ile..." Hakan Ural, Adnan Oktar hakkındaki o sözleri duyunca şoke oldu: İlk defa duydum

"Örgüt içinde cinsel birleşme ile..." Hakan Ural, Adnan Oktar hakkındaki o sözleri duyunca şoke oldu: İlk defa duydum

Özgür Özel o başkanları işaret etti! İşte koltuğu sallantıda olan 3 isim

Özgür Özel o başkanları işaret etti! İşte koltuğu sallantıda olan 3 isim

Asgari ücret zammı kulisini Fatih Portakal verdi!

Asgari ücret zammı kulisini Fatih Portakal verdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.