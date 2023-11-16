Yalı Çapkını’nın Fuat’ı Doğukan Polat setlere geri dönüyor! Bakın hangi dizide rol alacak

Afra Saraçoğlu, Mert Razaman Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya ve Diren Polatoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Fuat Korhan' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Doğukan Polat dizinin ilk sezonunda kadrodan ayrılmıştı.

Ünlü ismin diziden ayrılışı büyük ses getirmiş ve uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu. Doğukan Polat'ın yeni adresi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Polat “Ağlayan Gelin” dizisiyle el sıkıştı. TRT1’de yayınlanayacak olan dizi Bozdağ Film imzalı… Yıldız Aşanboğa’nın yöneteceği dizide Doğukan Polat, “Ünal” rolüne hayat verecek.

Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in yazdığı dizide Doğukan Polat kötü adamı canlandıracak ve ters köşe bir karakterle seyirci karşısına çıkacak. Başrol kadın oyuncu arayışı süren dizide Feyyaz Şerifoğlu, Sinan Tuzcu, Ekin Mert Daymaz, Meral Çetinkaya, Sinem Öztürk, Noyan Uzer ve Sidar Tublek rol alacak.







