Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun sevgilisi de ünlü çıktı! Meğer herkesten saklıyormuş

Çiçek Taksi, Ayrılsak da Beraberiz, En Son Babalar Duyar ve Sen Anlat Karadeniz gibi güçlü yapımlarda rol alan Gözde Kansu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde 'Gülgün' karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncunun kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Aslen İzmirli olan Gözde Kansu'nun sanata düşkünlüğü, henüz çocuk yaşlarda ortaya çıktı. Bale eğitimi alan oyuncu, birçok tiyatro kulübünde sahneye çıktı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro bölümüne girmeye hak kazanan Gözde Kansu, 1995 yılında rol aldığı Çiçek Taksi dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

2013 yılında Veliaht programında sunuculuk yapan Gözde Kansu, dekolteli kıyafeti nedeniyle siyasetçi Hüseyin Çelik tarafından eleştirilmişti. 'Ahlaka uygun giyinmiyor' gerekçesiyle işine son verilen Kansu, ''Göğüslerim küçük ama dert oldular memlekete'' açıklamasında bulunmuştu.

Özel yaşamıyla merak uyandıran Gözde Kansu'nun sevgilisi de ünlü çıktı!

Gözde Kansu, bir süredir şarkıcı Güntaç Özdemir ile birlikte... Ünlü çift, aşklarını göz önünde yaşamayı tercih etmiyor.

37 yaşındaki Güntaç Özdemir, 2012 yılında 'Benimle Yan' isminde bir albüm çıkarmıştı.

Özdemir, 'Öyle Demek İstemedim' klibinde Selin Şekerci ile kamera karşısına geçmişti.



