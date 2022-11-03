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Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun sevgilisi de ünlü çıktı! Meğer herkesten saklıyormuş

03.11.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, ilk bölümünden itibaren reyting listelerini altüst etti. Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor ile kamera karşısına geçen güzel oyuncu Gözde Kansu'nun sevgilisi de tanıdık çıktı.

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun sevgilisi de ünlü çıktı! Meğer herkesten saklıyormuş

Çiçek Taksi, Ayrılsak da Beraberiz, En Son Babalar Duyar ve Sen Anlat Karadeniz gibi güçlü yapımlarda rol alan Gözde Kansu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde 'Gülgün' karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncunun kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Aslen İzmirli olan Gözde Kansu'nun sanata düşkünlüğü, henüz çocuk yaşlarda ortaya çıktı. Bale eğitimi alan oyuncu, birçok tiyatro kulübünde sahneye çıktı.

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun sevgilisi de ünlü çıktı! Aşkını gözlerden uzak yaşıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro bölümüne girmeye hak kazanan Gözde Kansu, 1995 yılında rol aldığı Çiçek Taksi dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun sevgilisi de ünlü çıktı! Aşkını gözlerden uzak yaşıyor

2013 yılında Veliaht programında sunuculuk yapan Gözde Kansu, dekolteli kıyafeti nedeniyle siyasetçi Hüseyin Çelik tarafından eleştirilmişti. 'Ahlaka uygun giyinmiyor' gerekçesiyle işine son verilen Kansu, ''Göğüslerim küçük ama dert oldular memlekete'' açıklamasında bulunmuştu.

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun sevgilisi de ünlü çıktı! Aşkını gözlerden uzak yaşıyor

Özel yaşamıyla merak uyandıran Gözde Kansu'nun sevgilisi de ünlü çıktı!

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun sevgilisi de ünlü çıktı! Aşkını gözlerden uzak yaşıyor

Gözde Kansu, bir süredir şarkıcı Güntaç Özdemir ile birlikte... Ünlü çift, aşklarını göz önünde yaşamayı tercih etmiyor.

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun sevgilisi de ünlü çıktı! Aşkını gözlerden uzak yaşıyor

37 yaşındaki Güntaç Özdemir, 2012 yılında 'Benimle Yan' isminde bir albüm çıkarmıştı.

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun sevgilisi de ünlü çıktı! Aşkını gözlerden uzak yaşıyor

Özdemir, 'Öyle Demek İstemedim' klibinde Selin Şekerci ile kamera karşısına geçmişti.

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun sevgilisi de ünlü çıktı! Aşkını gözlerden uzak yaşıyor


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