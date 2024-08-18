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  4. Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu plajda görüntülendi! 'Ayrılık yaramadı'

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu plajda görüntülendi! 'Ayrılık yaramadı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.08.2024 08:33
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Seyran' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Afra Saraçoğlu son dönemde dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkisi ile gündemde. Son olarak ayrıldıkları söylenen çiftin yeniden bir arada görülmesi beklenirken Afra Saraçoğlu arkadaşlarıyla tatile çıktı. Plajda görüntülenen ünlü ismin mutsuz hali dikkatlerden kaçmadı.

MYNET- Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkisi ile çok konuşulan ünlü isim son olarak ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.

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O GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEMDE

Dizisi sezon finalindeyken sürekli tatilde olan Saraçoğlu şimdi de soluğu kız arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da aldı. Plajda GazeteMagazin kameralarına yakalanan Afra Saraçoğlu'nun düşünceli ve mutsuz hali dikkatlerden kaçmadı.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Güzel oyuncunun bu görünüleri kısa sürede gündem olurken Saraçoğlu'na 'herkesten nefret ediyorum bakışı', 'genel modum benim de böyle', 'ayrılık yaramadı', 'ayrılığı sindirememiş', 'çok mutsuz görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını
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