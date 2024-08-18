Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu plajda görüntülendi! 'Ayrılık yaramadı'

MYNET- Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkisi ile çok konuşulan ünlü isim son olarak ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.

O GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEMDE

Dizisi sezon finalindeyken sürekli tatilde olan Saraçoğlu şimdi de soluğu kız arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da aldı. Plajda GazeteMagazin kameralarına yakalanan Afra Saraçoğlu'nun düşünceli ve mutsuz hali dikkatlerden kaçmadı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Güzel oyuncunun bu görünüleri kısa sürede gündem olurken Saraçoğlu'na 'herkesten nefret ediyorum bakışı', 'genel modum benim de böyle', 'ayrılık yaramadı', 'ayrılığı sindirememiş', 'çok mutsuz görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.