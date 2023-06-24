Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlunu görenler çok şaşırdı! Meğer o da ünlüymüş

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam ve Öznur Serçeler gibi isimlerin rol aldığı Yalı Çapkını dizisi sezon finali bölümüyle reyting rekoru kırmıştı.

Dizide; Halis Ağa karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan Çetin Tekindor güçlü ses tonu ve başarılı oyunculuk performansı ile göz dolduruyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü ismin oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kendisi gibi oyuncu olan Zerrin Tekindor ile 1987 yılında nikah masasına oturan Tekindor'un bu evliliğinden "Hira" adını verdiği oğlu dünyaya geldi.

Hira Tekindor, annesi ve babasının izinden giderek oyunculuk kariyeri yapmayı hedefliyor ve yurt dışında bu alanlarda eğitimler aldı.

23 Eylül 1989 doğumu olan Hira Tekindor ödüllü bir yönetmendir. 2006'da lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle ödül aldı.

Hira Tekindor 2013 yılında çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı.

Ekim 2015'te, yönetmenliğini üstlendiği ikinci oyun olan, Arthur Miller klasiği Köprüden Görünüş, Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başladı.

2021 yılında Murat Mahmutyazıcıoğlu tarafından kaleme alınan Toz adlı oyunun yönetmenliğini de üstlendi.

Herhangi bir dizi projesinde yer almayan Hira Tekindor ise tiyatro alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Annesi ve babası ile fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya hesabından yayınlayan Hira Tekindor babasına benzetiliyor. Ünlü isme 'Babasının kopyası', 'Aynı babası' gibi yorumlar yapılıyor.



