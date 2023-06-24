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Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlunu görenler çok şaşırdı! Meğer o da ünlüymüş

24.06.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Halis Ağa karakteri ile büyük beğeni toplayan Çetin Tekindor, özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor. Ünlü oyuncu Çetin Tekindor'un oğlunu görenler ise çok şaşırıyor. Annesi ve babasının izinden giden Hira Tekindor yakışıklılığıyla dikkat çekiyor.

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlunu görenler çok şaşırdı! Meğer o da ünlüymüş

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam ve Öznur Serçeler gibi isimlerin rol aldığı Yalı Çapkını dizisi sezon finali bölümüyle reyting rekoru kırmıştı.

Dizide; Halis Ağa karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan Çetin Tekindor güçlü ses tonu ve başarılı oyunculuk performansı ile göz dolduruyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü ismin oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Çetin Tekindor 1

Kendisi gibi oyuncu olan Zerrin Tekindor ile 1987 yılında nikah masasına oturan Tekindor'un bu evliliğinden "Hira" adını verdiği oğlu dünyaya geldi.

Çetin Tekindor 2

Hira Tekindor, annesi ve babasının izinden giderek oyunculuk kariyeri yapmayı hedefliyor ve yurt dışında bu alanlarda eğitimler aldı.

Hira Tekindor babası

23 Eylül 1989 doğumu olan Hira Tekindor ödüllü bir yönetmendir. 2006'da lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle ödül aldı.

Hira Tekindor annesi

Hira Tekindor 2013 yılında çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı.

hira tekindor annesi ve babası

Ekim 2015'te, yönetmenliğini üstlendiği ikinci oyun olan, Arthur Miller klasiği Köprüden Görünüş, Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başladı.

HİRA TEKİNDOR

2021 yılında Murat Mahmutyazıcıoğlu tarafından kaleme alınan Toz adlı oyunun yönetmenliğini de üstlendi.

hira tekindor 2

Herhangi bir dizi projesinde yer almayan Hira Tekindor ise tiyatro alanında çalışmalarını sürdürüyor.

hira tekindor 3

Annesi ve babası ile fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya hesabından yayınlayan Hira Tekindor babasına benzetiliyor. Ünlü isme 'Babasının kopyası', 'Aynı babası' gibi yorumlar yapılıyor.

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