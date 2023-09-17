MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da ünlü çıktı! Gören şaşırdı, o efsane dizide oynamış!

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da ünlü çıktı! Gören şaşırdı, o efsane dizide oynamış!

17.09.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterine hayat veren Şerif Sezer'in kızı da kendisi gibi tanınmış bir oyuncu çıktı. Ünlü ismi görenler şaşırdı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezona fırtına gibi geri döndü. Öte yandan Yalı Çapkını'nda Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer'in kızını yeni öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer efsane dizide oynamış 'Tam bir esmer güzeli'

YALI ÇAPKIN'IN HATTUÇ HALASI'NIN KIZI GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Şerif Sezer ve Azmi Arna'nın evliliğinden dünyaya gelen Deniz Arna, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitirdi.

D1

Beyaz Gelincik, Sakarya Fırat, Güldünya gibi yapımlarda kamera karşısına geçen 36 yaşındaki Deniz Arna, Çemberimde Gül oya dizisinde annesiyle beraber rol aldı.

D2

GÖREN BİR DAHA BAKTI

Oyunculuk kariyerine devam eden ünlü tiyatrocu, sosyal medyada hesabını aktif kullanıyor.

D3

Instagram'da hayatına dair paylaşımlar yapan Deniz Arna güzelliği ile görenleri büyüledi.

D4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusu' pozlarıyla olay oldu'Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusu' pozlarıyla olay oldu
Ünlü komedyen hakkında kan donduran iddialar! 16 yaşındaki kızı okulundan aldırıp...Ünlü komedyen hakkında kan donduran iddialar! 16 yaşındaki kızı okulundan aldırıp...
Ekranlara dönme kararı! Görüntülenince bakın ne dediEkranlara dönme kararı! Görüntülenince bakın ne dedi
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu Şerif Sezer yalı çapkını Oyuncu karakteri tekindor

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.