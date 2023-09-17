Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da ünlü çıktı! Gören şaşırdı, o efsane dizide oynamış!

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezona fırtına gibi geri döndü. Öte yandan Yalı Çapkını'nda Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer'in kızını yeni öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Şerif Sezer ve Azmi Arna'nın evliliğinden dünyaya gelen Deniz Arna, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitirdi.
Beyaz Gelincik, Sakarya Fırat, Güldünya gibi yapımlarda kamera karşısına geçen 36 yaşındaki Deniz Arna, Çemberimde Gül oya dizisinde annesiyle beraber rol aldı.
Oyunculuk kariyerine devam eden ünlü tiyatrocu, sosyal medyada hesabını aktif kullanıyor.
Instagram'da hayatına dair paylaşımlar yapan Deniz Arna güzelliği ile görenleri büyüledi.