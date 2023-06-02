Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun sır gibi sakladığı eşi bakın kimmiş! Dizide Orhan'ın yasak aşkı meğer...

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat ve İrem Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Dizide Ferit'in yengesi, Orhan'ın yasak aşkı İfakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu'nun özel hayatı sosyal medyada merak konusu oldu.

Gülçin Santırcıoğlu, İbrahim Utku Başyazıcı ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Senarist arkadaşları tarafından tanıştırılan çift tanıştıktan 10 gün sonra birlilte yaşamaya başlamış.

45 yaşındaki Ünlü oyuncunun eşinin makine mühendisi ve yazar olduğu biliniyor. Santırcıoğlu'nun eşi Utku Başyazıcı 'Güneş Duası' isimli kitabında yazarı.

Ünlü oyuncu, o dönemi, eşiyle katıldığı 'Bambaşka Sohbetler' programında anlattı. Santırcıoğlu, "Havada da niyetimde de, ne sevgili ne aşk yoktu. Tatilim devam ederken, ikinci lokasyon olarak Kaş'a geçtim. Arkadaşım Özge, 'Doktor var, mühendis var. Gel çok güzel vakit geçirirsin' dedi. Önce 'Biz bir mühendisle ne konuşacağız Özge?' dedim. İşte biz böyle tanıştık. Utku 10 gün sonra bana taşındı. Evde çok konuşuruz, sohbet ederiz. İstiklal Caddesi'nde Nüfus Müdürlüğü'nde evlendik" demişti.

Gülçin Santırcıoğlu, 25 Temmuz 1977 tarihinde dünyaya geldi. İzmir doğumlu olan Gülçin Santırcıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine ek olarak pek çok grupta solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı görevleri yaptı.

Oynadığı ilk sinema filmi 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanan Türev isimli filmdir.

Bu filmde Süreyya'ya hayat veren Gülçin Santırcıoğlu 13. ÇASOD ödüllerinde 'Umut Vadeden Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.

Elveda Rumeli'deki Hatice rolü ile hafızalara kazınan Gülçin Santırcıoğlu, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile yer aldı.

