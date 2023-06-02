MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun sır gibi sakladığı eşi bakın kimmiş! Dizide Orhan'ın yasak aşkı meğer...

Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun sır gibi sakladığı eşi bakın kimmiş! Dizide Orhan'ın yasak aşkı meğer...

02.06.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizide Ferit'in babası Orhan ile yasak aşk yaşayan yengesi İfakat'a hayat veren Gülçin Santırcıoğlu'nun hayatı da merak ediliyor. Ünlü oyuncunun eşi bakın kim çıktı.

Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun sır gibi sakladığı eşi bakın kimmiş! Dizide Orhan'ın yasak aşkı meğer...

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat ve İrem Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor.

ifakat orhan

Dizide Ferit'in yengesi, Orhan'ın yasak aşkı İfakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu'nun özel hayatı sosyal medyada merak konusu oldu.

eşi 222

Gülçin Santırcıoğlu, İbrahim Utku Başyazıcı ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Senarist arkadaşları tarafından tanıştırılan çift tanıştıktan 10 gün sonra birlilte yaşamaya başlamış.

eşi ifakat

45 yaşındaki Ünlü oyuncunun eşinin makine mühendisi ve yazar olduğu biliniyor. Santırcıoğlu'nun eşi Utku Başyazıcı 'Güneş Duası' isimli kitabında yazarı.

Gülçin Santırcıoğlu 1

Ünlü oyuncu, o dönemi, eşiyle katıldığı 'Bambaşka Sohbetler' programında anlattı. Santırcıoğlu, "Havada da niyetimde de, ne sevgili ne aşk yoktu. Tatilim devam ederken, ikinci lokasyon olarak Kaş'a geçtim. Arkadaşım Özge, 'Doktor var, mühendis var. Gel çok güzel vakit geçirirsin' dedi. Önce 'Biz bir mühendisle ne konuşacağız Özge?' dedim. İşte biz böyle tanıştık. Utku 10 gün sonra bana taşındı. Evde çok konuşuruz, sohbet ederiz. İstiklal Caddesi'nde Nüfus Müdürlüğü'nde evlendik" demişti.

Gülçin Santırcıoğlu 2

Gülçin Santırcıoğlu, 25 Temmuz 1977 tarihinde dünyaya geldi. İzmir doğumlu olan Gülçin Santırcıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan eğitimi aldı.

Gülçin Santırcıoğlu 3

Oyunculuk kariyerine ek olarak pek çok grupta solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı görevleri yaptı.

Gülçin Santırcıoğlu 4

Oynadığı ilk sinema filmi 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanan Türev isimli filmdir.

Gülçin Santırcıoğlu 5

Bu filmde Süreyya'ya hayat veren Gülçin Santırcıoğlu 13. ÇASOD ödüllerinde 'Umut Vadeden Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.

Gülçin Santırcıoğlu 6

Elveda Rumeli'deki Hatice rolü ile hafızalara kazınan Gülçin Santırcıoğlu, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Havluya sarınıp poz verdi! İddialı pozları olayHavluya sarınıp poz verdi! İddialı pozları olay
Mehmet Aslantuğ'dan boşanma sonrası itiraf! Paylaşıp sildiMehmet Aslantuğ'dan boşanma sonrası itiraf! Paylaşıp sildi
Ünlü oyuncudan seçim sonrası şaşırtan kararÜnlü oyuncudan seçim sonrası şaşırtan karar
Anahtar Kelimeler:
Gülçin Santırcıoğlu yalı çapkını gülçin santırcıoğlu eşi sosyal medya Oyuncu ferit tekindor

En Çok Okunan Haberler

İmam ve eşi evlerinde öldürüldü! Katil zanlısının kimliği şoke etti

İmam ve eşi evlerinde öldürüldü! Katil zanlısının kimliği şoke etti

CHP'den ilk açıklama geldi! "Bizden şunu beklemesinler..."

CHP'den ilk açıklama geldi! "Bizden şunu beklemesinler..."

'Suriyeliler bir Türk'ü bıçaklayarak öldürdü' iddiası gündem oldu! Valilik'ten açıklama

'Suriyeliler bir Türk'ü bıçaklayarak öldürdü' iddiası gündem oldu! Valilik'ten açıklama

Erdoğan 2 kez görüştü: Sonunda kararını verdi! Ekonomi yönetimi...

Erdoğan 2 kez görüştü: Sonunda kararını verdi! Ekonomi yönetimi...

Ve Meclis resmen açıldı! İlk yemin Bahçeli'den

Ve Meclis resmen açıldı! İlk yemin Bahçeli'den

'Hayatımda böyle şey görmedim' diyerek ilk kez anlattı!

'Hayatımda böyle şey görmedim' diyerek ilk kez anlattı!

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

4 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendisini vurdu

4 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendisini vurdu

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.