Yalı Çapkını'nın Nükhet'i Binnur Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kırmızı Oda dahil Binnur Kaya'nın oynadığı diziler!

Yalı Çapkını'nın Nükhet'i Binnur Kaya vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı, yönetmenliğini isr Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını dizisi 2. sezonun ilk bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna dahil olan isimlerden biri de Binnur Kaya oldu. Binnur Kaya daha önce Çarli, Yabancı Damat, Avrupa Yakası, Türk Malı,ü Muheteşem Yüzyıl, Kırmızı Oda, ve Masumlar Apartmanı çok sayıda yapımda rol almıştı. İşte Yalı Çapkını'nın Nükhet'i Binnur Kaya'nın hayatı...

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya, 19 Nisan 1972'de Ankara'da dünyaya geldi.

Binnur Kaya, aslen Adanalıdır.1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kaya, sonrasında İstanbul'a yerleşti.

Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosunda çalışan başarılı oyuncunun ilk televizyon dizisi Kaynanalar'dır.

Binnur Kaya, Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı.

YALI ÇAPKINI'NIN NÜKHET'İ BİNNUR KAYA'NIN OYNADIĞI DİZİLER

Binnur Kaya, 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası adlısit-com dizisinin kadrosuna dahil oldu.

2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.

2014 yılında ise 41. Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolüyle En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

Binnur Kaya'nın rol aldığı filmler:

1998 Kaçıklık Diploması

2000 Muhallebicinin Oğlu

2000 Abuzer Kadayıf

2003 İnşaat

2005 Babam ve Oğlum

2006 Hayatımın Kadınısın

2026 Küçük Kıyamet

2009 Vavien

2013 Mutlu Aile Defteri

2014 Şarkı Söyleyen Kadınlar

2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun?

2018 Bizi Hatırla

2019 Cinayet Süsü

2021 Azizler

2021 Sen Ben Lenin

Yakında Ayşe

Binnur Kaya'nın oynadığı diziler:

1996 Kaynanalar

1997 Baba Evi

1998 Dış Kapının Mandalları

1998 Tele Dadı

1999 Çarli

2000 Güneş Yanıkları

2001 Benimle Evlenir Misin?

2001 Yeni Hayat

2000-2002 Bir Demet Tiyatro

2003 Hadi Uç Bakalım

2003 7 Numara

2003 Hürrem

2003 Bekârlar

2004-2007 Yabancı Damat

2007 Kavak Yelleri

2007 Karayılan

2007-2009 Avrupa Yakası

2010 Türk Malı

2011 Muhteşem Yüzyıl

2013-2015 Aramızda Kalsın

2015 Analar ve Anneler

2017 Bu Sayılmaz

2019 Zengin ve Yoksul

2020-2022 Kırmızı Oda

2020 Doğduğun Ev Kaderindir

2021-2022 Masumlar Apartmanı

2022-2023 Güzel Günler

2023- Yalı Çapkını

