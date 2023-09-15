Yalı Çapkını'nın Nükhet'i Binnur Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kırmızı Oda dahil Binnur Kaya'nın oynadığı diziler!

Yalı Çapkını'nın Nükhet'i Binnur Kaya vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı, yönetmenliğini isr Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını dizisi 2. sezonun ilk bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna dahil olan isimlerden biri de Binnur Kaya oldu. Binnur Kaya daha önce Çarli, Yabancı Damat, Avrupa Yakası, Türk Malı,ü Muheteşem Yüzyıl, Kırmızı Oda, ve Masumlar Apartmanı çok sayıda yapımda rol almıştı. İşte Yalı Çapkını'nın Nükhet'i Binnur Kaya'nın hayatı...
Binnur Kaya, 19 Nisan 1972'de Ankara'da dünyaya geldi.
Binnur Kaya, aslen Adanalıdır.1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kaya, sonrasında İstanbul'a yerleşti.
Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosunda çalışan başarılı oyuncunun ilk televizyon dizisi Kaynanalar'dır.
Binnur Kaya, Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı.
Binnur Kaya, 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası adlısit-com dizisinin kadrosuna dahil oldu.
2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.
2014 yılında ise 41. Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolüyle En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.
Binnur Kaya'nın rol aldığı filmler:
1998 Kaçıklık Diploması
2000 Muhallebicinin Oğlu
2000 Abuzer Kadayıf
2003 İnşaat
2005 Babam ve Oğlum
2006 Hayatımın Kadınısın
2026 Küçük Kıyamet
2009 Vavien
2013 Mutlu Aile Defteri
2014 Şarkı Söyleyen Kadınlar
2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun?
2018 Bizi Hatırla
2019 Cinayet Süsü
2021 Azizler
2021 Sen Ben Lenin
Yakında Ayşe
Binnur Kaya'nın oynadığı diziler:
1996 Kaynanalar
1997 Baba Evi
1998 Dış Kapının Mandalları
1998 Tele Dadı
1999 Çarli
2000 Güneş Yanıkları
2001 Benimle Evlenir Misin?
2001 Yeni Hayat
2000-2002 Bir Demet Tiyatro
2003 Hadi Uç Bakalım
2003 7 Numara
2003 Hürrem
2003 Bekârlar
2004-2007 Yabancı Damat
2007 Kavak Yelleri
2007 Karayılan
2007-2009 Avrupa Yakası
2010 Türk Malı
2011 Muhteşem Yüzyıl
2013-2015 Aramızda Kalsın
2015 Analar ve Anneler
2017 Bu Sayılmaz
2019 Zengin ve Yoksul
2020-2022 Kırmızı Oda
2020 Doğduğun Ev Kaderindir
2021-2022 Masumlar Apartmanı
2022-2023 Güzel Günler
2023- Yalı Çapkını