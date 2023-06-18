MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını’nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğlu Kuzey babasının boyuna ulaştı! Çağla Şıkel'i de paylaştı

Yalı Çapkını’nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğlu Kuzey babasının boyuna ulaştı! Çağla Şıkel'i de paylaştı

18.06.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını’nın Orhan'ı Emre Altuğ son dönemlerde özel hayatıyla gündeme geldi. Emre Altuğ son olarak Çağla Şıkel ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarıyla pozlarını paylaştı. Emre Altuğ'un oğlu Kuzey babasının boyuna ulaştı

Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ rol arkadaşı ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemdeydi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışan Emre Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

İki çocuk babası Emre Altuğ, her paylaşımıyla gündem oluyor. 2008 yılında nikah masasına oturduğu Çağla Şıkel'den 2015 yılında boşanan ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki oğlu olan Emre Altuğ son olarak oğlu Kuzey'in mezuniyetinden paylaşımlar yaptı.

1

ÇAĞLA ŞIKEL DE POZDA YER ALDI

"Çok özel, kelimelere sığdıramayacağım bir duygu. Maşallah sana oğlum yolun açık olsun" notuyla paylaşım yapan Emre Altuğ eski karısı Çağla Şıkel ile olan pozlarını da hayranlarına sundu.

2
Emre Altuğ'un oğlu Kuzey babasının boyuna ulaştı. Emre Altuğ ve oğlunu görenler "Çocuk anne ve babası gibi güzel", "Kuzey ne yakışıklı oldu", "Boşanmanın da kalitelisi gerek" yorumları yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası rahatsız oluyordu... Şeyma Subaşı dayanamadı, bikinili poz geldiKocası rahatsız oluyordu... Şeyma Subaşı dayanamadı, bikinili poz geldi
Hadise bu sefer bikini iplerini indirdi! Sere serpe uzanıp poz verdiHadise bu sefer bikini iplerini indirdi! Sere serpe uzanıp poz verdi
Göğüslerini büyütüp belini inceltti! Göğüslerini büyütüp belini inceltti!
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Emre Altuğ yalı çapkını sosyal medya ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

Gazeteciyi sokak ortasında darbettiler! "Belediye Başkanı'nın korumaları..." Açıklamalar peş peşe geldi

Gazeteciyi sokak ortasında darbettiler! "Belediye Başkanı'nın korumaları..." Açıklamalar peş peşe geldi

Bakan Tekin 'Hayırlı olsun' diyerek öğretmenlere o müjdeyi duyurdu!

Bakan Tekin 'Hayırlı olsun' diyerek öğretmenlere o müjdeyi duyurdu!

CHP'li isimden sert sözler! Ongun'un sosyal medyadaki beğenileri...

CHP'li isimden sert sözler! Ongun'un sosyal medyadaki beğenileri...

Biden'dan çok konuşulacak 'Ukrayna' ve 'NATO' çıkışı!

Biden'dan çok konuşulacak 'Ukrayna' ve 'NATO' çıkışı!

Final maçının son saniyesinde ortalık karıştı!

Final maçının son saniyesinde ortalık karıştı!

O ilçenin girişinde dikkat çeken tabela! 'İlimize hoş geldiniz'

O ilçenin girişinde dikkat çeken tabela! 'İlimize hoş geldiniz'

GÜNÜN VİDEOSU

Yer: Antalya... Köpek balığıyla burun buruna geldiler! “Hoşt” diyerek kovdukları anlar sosyal medyada gündem yarattı
Yer: Antalya... Köpek balığıyla burun buruna geldiler! “Hoşt” diyerek kovdukları anlar sosyal medyada gündem yarattı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.