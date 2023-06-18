Yalı Çapkını’nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğlu Kuzey babasının boyuna ulaştı! Çağla Şıkel'i de paylaştı

Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ rol arkadaşı ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemdeydi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışan Emre Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

İki çocuk babası Emre Altuğ, her paylaşımıyla gündem oluyor. 2008 yılında nikah masasına oturduğu Çağla Şıkel'den 2015 yılında boşanan ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki oğlu olan Emre Altuğ son olarak oğlu Kuzey'in mezuniyetinden paylaşımlar yaptı.

ÇAĞLA ŞIKEL DE POZDA YER ALDI

"Çok özel, kelimelere sığdıramayacağım bir duygu. Maşallah sana oğlum yolun açık olsun" notuyla paylaşım yapan Emre Altuğ eski karısı Çağla Şıkel ile olan pozlarını da hayranlarına sundu.



Emre Altuğ'un oğlu Kuzey babasının boyuna ulaştı. Emre Altuğ ve oğlunu görenler "Çocuk anne ve babası gibi güzel", "Kuzey ne yakışıklı oldu", "Boşanmanın da kalitelisi gerek" yorumları yaptı.

