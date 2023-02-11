Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu da deprem faciası için kolları sıvadı! Bağışladığı tutar...

Türkiye'yi derinden yaralayan deprem felaketi için birçok ünlü gibi Afra Saraçoğlu da harekete geçti.

Afra Saraçoğlu'nun Haluk Levent'in liderliğindeki Ahbap derneğine 200 bin TL bağışladığı ortaya çıktı.

Oyuncu Kubilay Aka da Afra Saraçoğlu gibi 200 bin TL'lik yardımda bulundu.

Sosyal medyada deprem faciasına karşı sessizliğini koruyan ve bu nedenle tepki toplayan Çağatay Ulusoy ise Adıyaman'a 50 çadır gönderdi.

Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti de Ahbap'ı tercih ederek 1 milyon TL'lik bağışta bulundu.





