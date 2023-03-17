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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'dan yatak pozları! Sere serpe uzandı

17.03.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteri ile büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sempatik tavırları ve cesur tarzı ile dikkat çeken Saraçoğlu'ndan bu defa yatak pozları geldi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'dan yatak pozları! Sere serpe uzandı

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın başrolünde yer alan Afra Saraçoğlu başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor. Dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadığı iddialarıyla da gündeme gelen ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bu defa dizi çekimlerinden bir karesini takipçileri ile paylaştı.

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Güzel oyuncu yatağa uzandığı süper minisiyle takipçilerini mest etti.

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Afra Saraçoğlu, 1998 yılında Edremit’te doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamlayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ‘Karşılaştırmalı Edebiyat’ bölümünü kazandı.

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Bu bölümü dondurarak 2016 Yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuk kariyerine başladı.

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Genç oyuncu kısa sürede kariyerinde önemli bir sıçrama yapmış ve 2018 yılında Hummel’ın ve Pantene'in marka yüzü olmuştur.

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Asıl tanınmasını sağlayan yapım ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisi oldu.

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