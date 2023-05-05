Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu gelinlikli fotoğraf paylaştı o ismin yorumu olay oldu!

Yalı Çapkını'nın Seyranı Afra Saraçoğlu, dizi setinden paylaştığı karelerle sosyal medyada oldukça konuşuldu. Gelinlikle fotoğraf paylaşan oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Saraçoğlu son dönemde, aynı dizide Ferit Korhan karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir ile birlikte anılıyor.

Gelinlikle 4 fotoğraf paylaşan Saraçoğlu'na ünlü isimlerden de yorumlar geldi. Özellikle Gamze Erçel'in yorumu olay oldu.

Ünlü oyuncu paylaşımına 'Biraz ciddiyet' notunu düştü. Gamze Erçel ise 'İnşallah Feritle evleniyordur...' yazdı. Erçel bu yorumuyla kullanıcıların diline düştü.

Gamze Erçel'in yorumu kısa sürede 13.825 beğeni aldı. Birçok kişi de 'Abla onlar zaten evli', 'Gamze de Yalı Çapkını fanı çıktı ama yanlış anladı' gibi yorumlarda bulundular.

