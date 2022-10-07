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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

07.10.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisnde 'Seyran' rolüne hayat veren Afra Saraçoğlu'nun hayatı seyirciler tarafından merak konusu oldu. Başarılı oyuncu Saraçoğlu rol aldığı yapımlarla adından söz ettiriyor. Peki, Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Star Tv'nin yeni dizisi Yalı Çapkını oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu dizide 'Seyran' rolüne hayat veriyor. Çekimleri İstanbul ve Gaziantep'de gerçekleşen dizi konusuyla ekranı başına kilitlemeyi başardı. Dizinin oyuncularından Afra Saraçoğu hakkında pek çok detay merak edildi. Peki Afra Saraçoğlu kimdir, hangi yapımlarda yer aldı?

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AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Selânik ve Girit kökenli bir aileden gelmektedir. 1997 yılında Edremit’te doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamlayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı. Bu bölümü okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Bu rolü annesinin fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderip, rol için deneme çekimine çağrılmasıyla aldı. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay’ın kızını oynadı. Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı. 2018 yılında Hummel ve Pantene'in marka yüzü oldu.

afra saraçoğlu

İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, ardından kadrosunda Mehmet Aslantuğ’un olduğu, 21 bölüm süren Kardeş Çocukları dizisinde yer aldı. 2020’de Öğretmen dizisinde yer aldı.

2021’de Çağan Irmak’ın yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam’da Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldı. 2021 yılında Cornetto ve Koton markalarının yüzü oldu. Aynı yıl, Nurgül Yeşilçay ile birlikte Bir Barda Bir Gece adlı tiyatro oyununda yer aldı.

2018 yılından bu yana İyi Oyun filminde başrolü paylaştığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birliktedir.

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Televizyon;
2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları Ece Çamkıran
2019 Kardeş Çocukları Hayat Çetin
2022- Yalı Çapkını Seyran
2021 Yeşilçam Tülin Saygı
Sinema ve TV Filmleri
Yıl Yapım Rol Notlar
2016 İkinci Şans Çiçek
2017 Kötü Çocuk Kayla
2018 İyi Oyun Ada
2018 Aşk Bu Mu? Gülüm

Reklamlar;
2018 Hummel
2018 Pantene
2021 Cornetto
2022 Elidor

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