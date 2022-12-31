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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir iddiası olay olmuştu

31.12.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin ayrılık sebebinin Hafsanur Sancaktutan olduğu öne sürülmüştü. Güzel oyuncunun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile olan samimi halleri olay olmuştu. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile biten ilişkisine dair sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir iddiası olay olmuştu

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu aşkı sona erdi. Afra Saraçoğlu, ayrılık iddialarına ilişkin Instagram hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Mert Yazıcıoğlu'yla ilişkisinin bitmesine dair açıklamada bulunan Afra Saraçoğlu ayrılığa 3. kişilerin neden olmadığını ifade etti.

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AFRA SARAÇOĞLU - MERT YAZICIOĞLU AYRILIĞININ NEDENİ HAFSANUR SANCAKTUTAN MI?

Ayrılık haberleri sonrası açıklamada bulunan Arfa Saraçoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

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"Birkaç gündür basında hakkımızda çıkan Haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi, aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz. Sevgiyle kalın... "

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NE OLMUŞTU?

Yalı Çapkın'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun dört yıllık ilişkisinin sona erdiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Mert Ramazan Demir ile samimi haller Yazıcıoğlu'nun sabrını taşırmıştı.

Mert Yazıcıoğlu'nun da Mert 'Darmaduman' dizisindeki partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı öne sürülmüştü.

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