Yalı Çapkını'nın Seyran'ı zirvede! Afra Saraçoğlu Hande Erçel'i geride bıraktı

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi kadar oyuncular da gündemde. Her bölümü reyting rekorları kıran dizinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu zirveye yerleşti.

IMDb'nin her hafta düzenli olarak yayınladığı IMDb Starmetre'nin yeni verileri açıklandı. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı dizi sayesinde zirvede yer aldı.

MERT RAMAZAN DEMİR LİSTEYE GİREMEDİ

Listenin ikinci sırasında Hande Erçel bulunurken üçüncülük ise Can Yaman'a ait.

Mert Ramazan Demir ise listede yer almadı. Bu durum oyuncunun hayranlarını bir hayli şaşırttı.