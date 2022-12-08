MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı zirvede! Afra Saraçoğlu Hande Erçel'i geride bıraktı

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı zirvede! Afra Saraçoğlu Hande Erçel'i geride bıraktı

08.12.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisiyle ününe ün katan Afra Saraçoğlu dizinin fenomen olması sayesinde zirveye yerleşti. IMDb'nin her hafta düzenli olarak yayınladığı IMDb Starmetre'nin yeni verileri açıklandı. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Hande Erçel'i geride bıraktı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı zirvede! Afra Saraçoğlu Hande Erçel'i geride bıraktı

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi kadar oyuncular da gündemde. Her bölümü reyting rekorları kıran dizinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu zirveye yerleşti.

IMDb'nin her hafta düzenli olarak yayınladığı IMDb Starmetre'nin yeni verileri açıklandı. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı dizi sayesinde zirvede yer aldı.

MERT RAMAZAN DEMİR LİSTEYE GİREMEDİ

Listenin ikinci sırasında Hande Erçel bulunurken üçüncülük ise Can Yaman'a ait.

Ekran Alıntısı

Mert Ramazan Demir ise listede yer almadı. Bu durum oyuncunun hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Bir bakan bir daha baktı! Süper miniye kasığa kadar yırtmaç Bir bakan bir daha baktı! Süper miniye kasığa kadar yırtmaç

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tangayla poz verdi! Herkes çıplak sandıTangayla poz verdi! Herkes çıplak sandı
Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...
Dünyanın en güzel kızıydı! Son haline yorum yağdıDünyanın en güzel kızıydı! Son haline yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını Oyuncu tekindor erçel

En Çok Okunan Haberler

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

EYT bekleyenler bu soruya kilitlendi! EYT'de yaş şartı olacak mı?

EYT bekleyenler bu soruya kilitlendi! EYT'de yaş şartı olacak mı?

Türkiye'nin dört bir tarafından akın ettiler! Stoklar tükendi: 20 bin TL için değer

Türkiye'nin dört bir tarafından akın ettiler! Stoklar tükendi: 20 bin TL için değer

Galatasaray'dan 'milli' harekat!

Galatasaray'dan 'milli' harekat!

İlginizi Çekebilir

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.