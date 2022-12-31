Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam dekolteli pozuyla bakana bir daha baktırdı

27 yaşındaki ünlü oyuncu Beril Pozam, göğüs ve sırt dekolteli pozlarıyla kendine hayran bıraktı.

Beril Pozam paylaşımına ''Her şey kontrol altında, şimdilik'' notunu düştü.

Güzel oyuncuya meslektaşı Erdem Kaynarca'dan ''Güzelliğin kontrol altından çıkmış ama...'' yorumu geldi.

Siyah bir bluz tercih eden Beril Pozam'ın ses getiren paylaşımını Burcu Özberk, Afra Saraçoğlu, Buçe Buse Kahraman, Özge Yağız ve Çağlar Ertuğrul gibi isimler de beğendi.

Daha önce Akrep, Ada Masalı, Baba gibi projelerde boy gösteren Beril Pozam, duru güzelliği ve rol kabiliyetiyle son dönemin parlayan yıldızlarından.

Özel hayatıyla da merak uyandıran güzel oyuncunun meslektaşı Uğur Uzunel ile aşk yaşadığı biliniyor.



