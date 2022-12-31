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  4. Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam dekolteli pozuyla bakana bir daha baktırdı

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam dekolteli pozuyla bakana bir daha baktırdı

31.12.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Beril Pozam, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Beril Pozam, dekolteli stiliyle takipçilerinden tam puan aldı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam dekolteli pozuyla bakana bir daha baktırdı

27 yaşındaki ünlü oyuncu Beril Pozam, göğüs ve sırt dekolteli pozlarıyla kendine hayran bıraktı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi

Beril Pozam paylaşımına ''Her şey kontrol altında, şimdilik'' notunu düştü.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi

Güzel oyuncuya meslektaşı Erdem Kaynarca'dan ''Güzelliğin kontrol altından çıkmış ama...'' yorumu geldi.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi

Siyah bir bluz tercih eden Beril Pozam'ın ses getiren paylaşımını Burcu Özberk, Afra Saraçoğlu, Buçe Buse Kahraman, Özge Yağız ve Çağlar Ertuğrul gibi isimler de beğendi.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi

Daha önce Akrep, Ada Masalı, Baba gibi projelerde boy gösteren Beril Pozam, duru güzelliği ve rol kabiliyetiyle son dönemin parlayan yıldızlarından.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam göğüs dekolteli pozuyla kendine hayran bıraktı

Özel hayatıyla da merak uyandıran güzel oyuncunun meslektaşı Uğur Uzunel ile aşk yaşadığı biliniyor.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam göğüs dekolteli pozuyla kendine hayran bıraktı

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