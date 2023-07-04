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Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'na üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla bakana bir daha baktırdı

03.07.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu iddialı paylaşımıyla ilgi odağı oldu. En son rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa yakalanan Saraçoğlu sosyal medya hesabından İtalya pozlarını paylaştı. Ünlü isim göğüs dekoltesiyle nefes kesti.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'na üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla bakana bir daha baktırdı

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını’nın oyuncuları arasında yer alan Afra Saraçoğlu gündemden düşmüyor. Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan Saraçoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

yalı-çapkını

Güzelliği ile adeta büyüleyen Saraçoğlu cesur tarzını konuşturdu. İtalya tatilden paylaşım yapan ünlü isme yorum ve beğeni yağdı.

afra-saraçoğlu-göğüs-dekolteli-poz-verdi

25 yaşındaki güzel oyuncuya Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam da kayıtsız kalamadı. Ünlü isim paylaşıma “Yansın” yorumunu yaptı.

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Afra Saraçoğlu’nun pozlarını beğenenler arasında Bahar Şahin, Serra Pirinç, Eda Ece ve Mine Tugay da yer aldı.

afra-saraçoğlu-göğüs-dekoltesi

Ünlü ismin takipçileri “Şahanesin”, “Şimdi Sicilya düşünsün”, “Yandı buralar”, “Tarz kadın” yorumlarında bulundu.

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Saraçoğlu'nun 8 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

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