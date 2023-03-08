Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'nun annesinden samimi itiraflar! "Afra ağladıkça ben de ağlıyorum"

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde Seyran rolüne can veriyor. Gaziantep'te geçen heyecan dolu dizi her cuma akşamı Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu, Twitter'da bir sohbet odasına katılarak fanların sorularını yanıtladı.

"AFRA AĞLADIKÇA BEN DE AĞLIYORUM"

Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu twitter'da bir sohbet odasına katıldı.

Afra Saraçoğlu’na meslek seçimi konusunda yol gösteren annesi Lütfiye Saraçoğlu, aynı zamanda genç yıldızın arkasındaki en büyük manevi güçlerden biri.

Kızına her konuda destek olan Lütfiye Saraçoğlu, bu akşam ilk kez twitter’da bir sohbet odasına konuk oldu ve fanların sorularını yanıtladı.

Lütfiye Saraçoğlu, Afra Saraçoğlu’nun Yalı Çapkını dizisinde ağladığı her sahnede kendisinin de duygulandığını ve ağladığını söyledi.

Kızının en çok dolma yemeğini sevdiğini anlatan anne Saraçoğlu “Yalı Çapkını” dizisinin çekildiği Sabancı ailesine ait olan yalıya gittiğini ve çok büyülendiğini belirtti.

Lütfiye Saraçoğlu kızının özel hayatı hakkındaki soruları da en başta yanıtlamayacağını ifade etti.



