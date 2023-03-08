MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'nun annesinden samimi itiraflar! "Afra ağladıkça ben de ağlıyorum"

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'nun annesinden samimi itiraflar! "Afra ağladıkça ben de ağlıyorum"

08.03.2023 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun sevilen dizisi Yalı Çapkını reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizide Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu başrolü paylaşıyor. Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu "Afra ağladıkça ben de ağlıyorum" diyerek samimi itiraflarda bulundu.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'nun annesinden samimi itiraflar! "Afra ağladıkça ben de ağlıyorum"

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde Seyran rolüne can veriyor. Gaziantep'te geçen heyecan dolu dizi her cuma akşamı Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu, Twitter'da bir sohbet odasına katılarak fanların sorularını yanıtladı.

"AFRA AĞLADIKÇA BEN DE AĞLIYORUM"

Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu twitter'da bir sohbet odasına katıldı.

334704722_706554004549696_5953051483711844338_n

Afra Saraçoğlu’na meslek seçimi konusunda yol gösteren annesi Lütfiye Saraçoğlu, aynı zamanda genç yıldızın arkasındaki en büyük manevi güçlerden biri.

afra saraçoğlu annesi

Kızına her konuda destek olan Lütfiye Saraçoğlu, bu akşam ilk kez twitter’da bir sohbet odasına konuk oldu ve fanların sorularını yanıtladı.

Lütfiye Saraçoğlu, Afra Saraçoğlu’nun Yalı Çapkını dizisinde ağladığı her sahnede kendisinin de duygulandığını ve ağladığını söyledi.

afra saraçoğlu lütfiye saraçoğlu

Kızının en çok dolma yemeğini sevdiğini anlatan anne Saraçoğlu “Yalı Çapkını” dizisinin çekildiği Sabancı ailesine ait olan yalıya gittiğini ve çok büyülendiğini belirtti.

lütfiye saraçoğlu

Lütfiye Saraçoğlu kızının özel hayatı hakkındaki soruları da en başta yanıtlamayacağını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile'de şaşırtan Yüsra Geyik detayı! İzleyicilerin gözünden kaçmadıAile'de şaşırtan Yüsra Geyik detayı! İzleyicilerin gözünden kaçmadı
'İster yobaz deyin ister gerici...' diyerek sansürledi! Mustafa Sandal çok sinirlendi'İster yobaz deyin ister gerici...' diyerek sansürledi! Mustafa Sandal çok sinirlendi
Ünlü oyuncudan Nagehan Alçı'nın sözlerine sert tepkiÜnlü oyuncudan Nagehan Alçı'nın sözlerine sert tepki
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını anne

En Çok Okunan Haberler

Putin'den deprem talimatı: Ağustos'a kadar mühlet verdi

Putin'den deprem talimatı: Ağustos'a kadar mühlet verdi

Akşener, geçmişte AK Parti'den gelen teklifi açıkladı!

Akşener, geçmişte AK Parti'den gelen teklifi açıkladı!

"İnce ile görüştüm" diyerek açıkladı! "İçinden çıktığım partiyle..."

"İnce ile görüştüm" diyerek açıkladı! "İçinden çıktığım partiyle..."

Dünya günlerce bu olayı konuşmuştu! New York Times'tan çarpıcı iddia

Dünya günlerce bu olayı konuşmuştu! New York Times'tan çarpıcı iddia

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Kayseri'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan paylaştı: Benim beklentim...

Kayseri'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan paylaştı: Benim beklentim...

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.