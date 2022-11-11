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  4. Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu Ümit Erdim'in paylaşımına sessiz kalamadı! 'Çok ayıp'

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu Ümit Erdim'in paylaşımına sessiz kalamadı! 'Çok ayıp'

11.11.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü oyuncu Ümit Erdim, Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ümit Erdim'in fotoğrafa düştüğü nota Afra Saraçoğlu kayıtsız kalamadı.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu Ümit Erdim'in paylaşımına sessiz kalamadı! 'Çok ayıp'

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu ile yer aldığı samimi kareye ''Fotoğrafta soldan sağa reyting artıyor'' notunu düştü.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu ünlü oyuncunun paylaşımına sessiz kalamadı! 'Çok ayıp'

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, Ümit Erdim'in bu sözlerine ''Çok ayıp'' diyerek güldü.

Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Şerif Sezer ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, her hafta reytinglerde zirveye oturuyor.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu Ümit Erdim'in paylaşımına sessiz kalamadı! 'Çok ayıp'

Afra Saraçoğlu ile uzun soluklu bir ilişki yaşayan Mert Yazıcıoğlu ise Darmaduman dizisiyle ekrana döndü.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu Ümit Erdim'in paylaşımına sessiz kalamadı! 'Çok ayıp'

FOX'un yeni gençlik dizisinde Mert Yazıcıoğlu'na; Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz ve Aslıhan Malbora gibi isimler eşlik ediyor.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu Ümit Erdim'in paylaşımına sessiz kalamadı! 'Çok ayıp'

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