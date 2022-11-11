Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu Ümit Erdim'in paylaşımına sessiz kalamadı! 'Çok ayıp'

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu ile yer aldığı samimi kareye ''Fotoğrafta soldan sağa reyting artıyor'' notunu düştü.

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, Ümit Erdim'in bu sözlerine ''Çok ayıp'' diyerek güldü.

Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Şerif Sezer ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, her hafta reytinglerde zirveye oturuyor.

Afra Saraçoğlu ile uzun soluklu bir ilişki yaşayan Mert Yazıcıoğlu ise Darmaduman dizisiyle ekrana döndü.

FOX'un yeni gençlik dizisinde Mert Yazıcıoğlu'na; Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz ve Aslıhan Malbora gibi isimler eşlik ediyor.



