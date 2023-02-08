Yalı Çapkını, Ömer ve Çöp Adam'ın oyuncuları tek yürek oldu! Canlı yayında AFAD için yardım toplanacak

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan da yardımlar ulaştırılmaya çalışılıyor. Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncuları Star TV ve NTV ortak yayınında AFAD için yardım toplayacak...

CANLI YAYINDA YARDIM TOPLANACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; önümüzdeki günlerde yapılması planlanan yayını Seda Öğretir, Mesut Yar ve Nazlı Çelik sunacak.

Elçi Sangu, Engin Altan Düzyatan, Afra Saraçoğlu, Selahattin Paşalı gibi başroller, ünlü isimlerin destek vereceği yayına konuk olup yardım çalışmasına destek olacak.

Programın ne zaman yapılacağı kısa süre içinde netlik kazanacak.

