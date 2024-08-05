Yalı Çapkını setinde tanışıp sevgili oldular! Beril Pozam ve Ersin Arıcı'dan evlilik kararı

Yalı Çapkını'nda Seyran'ın ablası Suna karakterine hayat veren Beril Pozam ile Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı'nın aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

Yalı Çapkını dizisinde rol alan Beril Pozam ve Ersin Arıcı aşk hayatlarıyla gündeme geldi.

Bu yaz İtalya'nın Roma şehrine birlikte tatile giden çift ilişkilerini de gözlerden uzak yaşıyor.

Yaklaşık 1,5 yıldır gözlerden uzak birliktelik yaşayan ikili kararlarını verdi.

Takvim'in haberine göre, Beril Pozam, sevgilisi Ersin Arıcı ile evlenmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 1,5 yıldır gözlerden uzak birliktelik yaşayan ikilinin, 19 Ağustos'ta evleneceği öğrenildi.

Sade bir düğün yapacakları konuşulan ikilinin, her şeyi hazırladıkları öğrenildi.