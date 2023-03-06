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Yalı Çapkını Seyran ve Ferit'in 'ilk gecesi'ni internet özel yayınladı! "Kısa ama çok ateşli"

06.03.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını 3 Mart akşamı 22. bölümüyle ekranlara geldi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği Seyran ve Ferit karakterinin yatak sahneleri olay oldu. Yapımcılar ikilinin romantik gecesini ise 'İlk gece' başlığıyla internete özel yayınladı. İkilinin fanları ise sosyal medyada yorum yağdırdı.

Yalı Çapkını Seyran ve Ferit'in 'ilk gecesi'ni internet özel yayınladı! "Kısa ama çok ateşli"

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını'na Ferit'in Seyran'a hazırladığı sürpriz ve ikilinin romantik gecesi damga vurdu.

Yalı Çapkını son bölümde; Seyran, Ferit'in sürpriz hazırladığı eve gitti. Şoke olan Seyran, "Bütün gün aklım çıktı" diye ona kızdı. Seyran'a sarılan Ferit "Acaba artık sen de beni sevdiğini söylesen mi artık?" dedi. Bunun üzerine ikili romantik anlar yaşadı.

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Ferit ve Seyran'ın ilişkilerini düzeltmesi ve geçirdikleri romantik geceye sosyal medyadan yorum yağdı. Yatak sahneleri olay olan ikilinin o sahneleri "İnternete özel" notuyla da yayınlandı.

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ÖPÜŞME SAHNESİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

"Seyran ve Ferit'in İlk Gecesi" başlığıyla yayınlanan öpüşme sahneleri sosyal medyayı salladı. İkilinin ateşli sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü.

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Öpüşme sahnelerine "Kısa ama etkili", "İnşallah haftaya yine metres olmaz", "Kısa ve ateşli", "3 saniye daha fazla öpüşmüşler neresi özel","Çok kötü öpüşüyorlar", "E bu aynı sahne admin" yorumları yapıldı.

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