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Yalı Çapkını son bölümüyle sosyal medyayı salladı! Reyting başarısı sonrası Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir paylaştı

20.11.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde olduğu ve her bölümüyle olay olan Yalı Çapkını son bölümde reytinglerde zirve yaptı. Üç kategoride de birinci olan dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım herkesi güldürürken Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den de paylaşım gecikmedi.

Yalı Çapkını son bölümüyle sosyal medyayı salladı! Reyting başarısı sonrası Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir paylaştı

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu Yalı Çapkını dizisi her sahnesiyle olay oluyor. Zaman zaman bazı sahneleriyle de tepki çeken dizi son bölümde büyük bir başarı yakaladı.

Yalı Çapkını dizisi dokuzuncu bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 18 Kasım Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Suna’yı kurtarmak için onu kaçırmaya karar veren Ferit, Seyran ve Abidin’in yaptığı plan hatasız işledi. Sultan’ın Feritle olan geçmişinin ipuçları verildi. Esme’nin Suna’ya Seyran’ın yardım ettiğini ağzından kaçırması üzerine soluğu yalıda alan Kazım, Seyran’ın boğazına yapışınca, gördüklerine dayanamayan Suna Kazım’ı etkisiz hale getirdi.

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Yalı Çapkını son bölüm sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bazı takipçiler "Suna'dan sıkıldık" derken bazıları da "Çok iyi gidiyor" yorumlarında bulundu.

AFRA SARAÇOĞLU VE MERT RAMAZAN DEMİR'DEN PAYLAŞIM

Heyecanlı bölümün ardından reyting başarısıyla mutlu olan oyunculardan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sosyal medyada bir kareyle bunu kutladı.

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Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'ndan bir sahneyi paylaşması sonrası rol arkadaşı da "haha" notuyla o kareye kendi sosyal medya hesabında yer verdi.

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