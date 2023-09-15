YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını kaçta başlıyor, 37.bölüm ne zaman? İşte son bölüm özeti

Yalı Çapkını ikinci sezonun ilk bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Star TV'de yayınlanan dizi saat 20.00'de başlayacak. Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'in kadroya dahil olmasıyla birlikte yeni hikayelerin yaşanacağı Yalı Çapkını'nda yeni bölüm ekranı ve yayın saati merak edildi. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm detayları...

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM İZLE!

Ferit vurulduktan sonra acil olarak İstanbul'a getirilir. Seyran, Ferit'in yanından ayrılmazken, başta Gülgün olmak üzere herkes Seyran'a çok kızgındır. Ferit'in gireceği ameliyat da risklidir. Suna ise o arbedede Saffet Ağaların evinden kaçmış, Seyran'ın yanındadır ve ona destek olmaktadır. Hatice, Saffet ve Halis Ağa'yla görüşerek daha fazla kaosun çıkmasını engeller ve Saffet Ağa konusunun kapanmasını sağlar. Ferit'le Seyran'ın aşkı engel tanımazken, Kazım da avantajlı duruma geçer ve bu konumdan yararlanır. İfakat; Seyran ve Ferit'in birlikteliğini desteklemek zorunda kalır. Seyran ve Ferit birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yeniden evlenirler. Halis Ağa ise tüm yaşananlardan sonra kızı Nükhet ile torunu Kaya'yı İstanbul'a yanına çağırır.

YALI ÇAPKINI KAÇTA BAŞLIYOR?

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 37. bölüm ile bu akşam izleyicinin karşısına çıkacak. Yaz tatili arasından sonra ikinci sezonun ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Dizi, saat 20.00'de başlayacak.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.



