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YALI ÇAPKINI yeni sezon ne zaman başlıyor? YALI ÇAPKINI yeni sezon tarihi belli oldu mu? 1 Eylül 2023 STAR TV yayın akışı

01.09.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Bir süredir ekranlarda olmayan Yalı Çapkını dizisi 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını son dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte 1 Eylül 2023 Star TV yayın akışı...

Yalı Çapkını'nın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Star Tv'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını yeni sezonuyla ekranlara dönecek. İzlenme rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi haziran ayında sezon finali ile ekranlara ara vermişti. Peki, Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 37. bölümü bu akşam var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

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YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Gülçin Santırcıoğlu, Gözde Kansu, Emre Altuğ, Doğukan Polat, Öznur Serçeler, İrem Altuğ, Ersin Arıcı ve Hülya duyar gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Yalı Çapkını, 36. bölüm ile 9 Haziran'da sezon finaline girmişti.

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Geçtiğimiz hafta ikinci sezon çekimlerine başlanan dizinin yayın tarihi henüz bilinmiyor. Kanal ya da yapım şirketi tarafından dizinin yeni yayın dönemindeki tarihi ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

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