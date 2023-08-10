Star TV'nin herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezon bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Yayınlanmaya başladıktan kısa bir süre sonra büyük ilgi gören Yalı Çapkını'nın sezon finalinde, Ferit, Tarık tarafından vurulmuştu. Yeni sezonda Ferit ve Seyran arasında nelerin yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu. Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN?



Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı. Kısa sürede büyük ilgi gören Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon tarihi ise henüz belli olmadı. Ancak dizinin Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.

Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.



