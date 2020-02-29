Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Mualla

İzmir’deki Folkart Galeri’de sadece Türkiye’nin değil dünyanın önemli ressamlarından biri olan Fikret Mualla’nın 55 eserinden oluşan bir sergi açıldı. “Yalnız ve Yaralı Bir Hayat” adını taşıyan sergide, Paris Ekolü’nün özgür ve özgün temsilcisine ait eserlerin yanı sıra mektupları, kitapları ve kişisel eşyaları da yer alıyor. Serginin proje direktörü Fahri Özdemir VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada sergideki eserlerin 30’a yakın koleksiyoner, kurum ve kişiden toplandığını söyledi. Fikret Mualla’nın Türk resmine sahtesi en fazla üretilen sanatçı olduğunu belirten Özdemir, sergilenen 55 eserin hepsinin birinci elden toplanan, sertifikalı eserler olduğunu vurguladı. Sadece sanatçı kimliğiyle değil yalnız ve yaralı hayat hikayesiyle de dikkat çeken Fikret Mualla, 1903 yılında Düyun-u Umumiye’nin İkinci Müdürü Ekrem Bey ile Nevber Hanım’ın oğlu olarak dünyaya geldi. 1967 yılında öldüğü Paris’te bir kimsesizler mezarlığına gömüldü. Kemikleri yıllar sonra Türkiye’ye getirilerek gömüldü. Sergide, sanatçının ilk gömüldüğü kimsesizler mezarlığındaki mezar taşı, kendi yazdığı Schiller kitabının ilk baskısı, Nazım Hikmet tarafından yazılan ve desenleri Fikret Mualla tarafından yapılan “Benerci Kendini Niçin Öldürdü” kitabının 1932’deki ilk baskısı da yer alıyor.

Resim ve alkol dolu bir hayat 12 yaşında futbol oynarken ayağını kuran Fikret Mualla, hayatının geri kalan kısmını topal olarak geçirdi. Ardından okuduğu yatılı okulda İspanyol Nezlesi kapan ünü sanatçı, bu hastalığı annesine bulaştırarak ölümüne neden oldu. Ömrü boyunca bunun suçluluğunu duydu. Babasının yaptığı evliliğe tepki gösteren Fikret Mualla bu dönemde ilk kez akıl hastanesine yattı. Ancak hayatı boyunca birçok kez akıl hastanelerinde yatacaktı. Daha sonra mühendislik eğitimi için yurtdışına gönderilen Mualla, bu eğitimin yarım bırakarak önce Münih, sonra Berlin Güzel Sanatlar Akademisi’ne gitti. Almanya yılları sadece resimle değil, alkolle de ilişkisinin yoğunlaştığı bir dönem oldu. Fikret Özdemir daha sonra Türkiye’ye dönen Fikret Mualla’nın 1936 yılında Beyoğlu karakolunda gördüğü işkencenin de sanatçıda büyük bir travmaya yol açtığını belirtti. Özdemir, “Sürekli bir polis korkusu, takip edilme korkusu, öldürülme korkusu, ölene kadar da hiç yakasını bırakmadı” dedi.