Aybüke Pusat TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarıldı! Ceyda Düvenci, Pınar Altuğ, Melek Mosso… Ünlü isimler sessiz kalmadı

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından "2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz" diyerek boykot paylaşımında bulunmuştu. Boykot paylaşımı sonrası ünlü ismin dizinin kadrosundan çıkartıldığı öğrenildi. TRT Genel müdürü Zahid Sobacı, "Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır." açıklamasını yaptı. Aybüke Pusat'ın diziden çıkartılmasının ardından ünlü isimler tek tek paylaşım yapıp Pusat' destek verdi.

TEPKİ GECİKMEDİ

DEFNE SAMYELİ: Defne Samyeli; "Anayasal hakkını kullandığı ve fikrini beyan ettiği için oyuncu arkadaşımız Aybüke Pusat'ı dizi kadrosundan çıkaran TRT'nin bu kararını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

GÜLBEN ERGEN: Ünlü şarkıcı Gülben Ergen; "Oyuncu çalıştığı kanalla aynı fikirde olmak zorunda mı? Aynı yaşam felsefesini benimsemek zorunda mı? Farklı düşünemez mi? Farklı hissedemez mi? İnsanları ekmeğinden edebilmek korkunç bir hakaret! Kendi içimizde bölünür olduk!" dedi.

PINAR ALTUĞ: Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ''Fikrini savundu diye işine son vererek cezalandırmak?'' paylaşımında bulundu.

BORAN KUZUM: Boran Kuzum sosyal medya hesabından Aybüke Pusat ile bir karesini yayınlayarak 'Canım, güzel insan' ifadelerini not düştü.