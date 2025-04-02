MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aybüke Pusat TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarıldı! Ceyda Düvenci, Pınar Altuğ, Melek Mosso… Ünlü isimler sessiz kalmadı

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot paylaşımı yaptığı için diziden apar topar çıkartıldı. Pusat'ın diziden çıkarılmasının ardından Ceyda Düvenci, Pınar Altuğ, Melek Mosso gibi ünlü isimler sessizliğini bozdu.

Öznur Yaslı İkier

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından "2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz" diyerek boykot paylaşımında bulunmuştu.

Boykot paylaşımı sonrası ünlü ismin dizinin kadrosundan çıkartıldığı öğrenildi. TRT Genel müdürü Zahid Sobacı, "Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır." açıklamasını yaptı.

Aybüke Pusat'ın diziden çıkartılmasının ardından ünlü isimler tek tek paylaşım yapıp Pusat' destek verdi.

Mynet'in Sesi

TEPKİ GECİKMEDİ

DEFNE SAMYELİ:

DEFNE SAMYELİ:
Defne Samyeli; "Anayasal hakkını kullandığı ve fikrini beyan ettiği için oyuncu arkadaşımız Aybüke Pusat'ı dizi kadrosundan çıkaran TRT'nin bu kararını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

GÜLBEN ERGEN:

GÜLBEN ERGEN:
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen; "Oyuncu çalıştığı kanalla aynı fikirde olmak zorunda mı? Aynı yaşam felsefesini benimsemek zorunda mı? Farklı düşünemez mi? Farklı hissedemez mi? İnsanları ekmeğinden edebilmek korkunç bir hakaret! Kendi içimizde bölünür olduk!" dedi.

PINAR ALTUĞ:

PINAR ALTUĞ:
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ''Fikrini savundu diye işine son vererek cezalandırmak?'' paylaşımında bulundu.

BORAN KUZUM:

BORAN KUZUM:
Boran Kuzum sosyal medya hesabından Aybüke Pusat ile bir karesini yayınlayarak 'Canım, güzel insan' ifadelerini not düştü.

SEREN SERENGİL:

SEREN SERENGİL:
Gündeme dair açıklamalarıyla dikkat çeken Seren Serengil, Aybüke Pusat'ın diziden çıkartıldığı haberini paylaşarak 'Bunun adı boykot değil mi?' diye sordu.
Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat Ceyda Düvenci Pınar Altuğ Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Benzin zammı iptal edildi

Benzin zammı iptal edildi

Derbiye saatler kala, ilk 11'de büyük sürpriz!

Derbiye saatler kala, ilk 11'de büyük sürpriz!

Özgür Özel'den boykot çağrısına destek!

Özgür Özel'den boykot çağrısına destek!

AK Partili Mücahit Birinci'den 'Aybüke Pusat' açıklaması

AK Partili Mücahit Birinci'den 'Aybüke Pusat' açıklaması

Somer Sivrioğlu'ndan boykot kararı! Restoranını hizmete kapattı

Somer Sivrioğlu'ndan boykot kararı! Restoranını hizmete kapattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.