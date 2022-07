"Yalova kıvırcığı" adlı koyunun tescilinde sona yaklaşıldı

SITKI YILDIZ - Yalova'da etinin lezzeti, verimi ve sütüyle besicilerin tercih ettiği kıvırcık koyunun üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla 10 yıl önce başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) 2005 yılında hayata geçirilen "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında 2012'de başvurusu yapılarak kabul edilen "Yalova kıvırcığı" alt projesinde önemli bir aşamaya gelindi.

İlk 5 yılında da Bakanlıkça desteklenen ve ikinci 5 yılındaki çalışmalarla üreticilerin yüzünü güldüren projede bilim insanları tarafından "Yalova kıvırcığı"nın diğer koyun türlerinden farklılıkları ortaya çıkarılarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce TAGEM'e isim tescili başvurusu yapıldı.

Bütün aşamaları geçerek onaylanma sürecine ulaşılan "Yalova kıvırcığı"nın tescilin ardından üreticileri daha çok gelir getirmesi hedefleniyor.

- Küçükbaş hayvan varlığı geçen yıla göre yüzde 6 arttı

Elmalık köyünde üretici Ferdi Tunç'u ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, projeyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Parıldar, ilin bitkisel üretimin yanında hayvancılıkta da önemli bir yer tuttuğunu, hayvan sayısında Türkiye'de olduğu gibi Yalova'da da ciddi artış yaşandığını söyledi.

İl genelinde geçen yıla göre küçükbaş hayvan varlığının yüzde 6 artarak 41 bin 150'ye ulaştığını belirten Parıldar, bunun içinde yer alan "Yalova kıvırcığı"nın özel bir tür olduğunu vurguladı.

Projeye 39 yetiştirici ve 5 bin 542 kıvırcık koyunla devam ettikleri bilgisini veren Parıldar, ikinci 5 yıllık süreçte TAGEM, İl Özel İdaresi, Yalova Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, Çanakkale 18 Mart, Adnan Menderes, Bursa Uludağ ve İstanbul üniversitelerinden uzmanlarla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda hem hayvanlardan aldıkları kan örneklerinde hem de DNA yapılarında analizler gerçekleştirildiğini bildiren Parıldar, şöyle devam etti:

"İlimizdeki kıvırcık koyunun diğer kıvırcık koyunlardan hem genetik hem verimi hem yapısı hem de et kalitesi bakımından farklı olduğunu tespit ettik. Bunun sonunda da TAGEM'e Yalova kıvırcığının tescili için başvuru yaptık. İçinde bulunduğumuz süreçte çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Aşamaları tamamladık. İnşallah yakın zamanda Yalova'mıza yeni bir marka kazandırıp ülkemize tanıtmaya başlayacağız. Yalova kıvırcık koyunumuzun hem kuyruk yapısı hem dış görünüşü hem de etin içinde yağın dağılımı itibarıyla diğer koyunlardan farklı olduğunu, daha lezzetli olduğunu sadece bizler değil, bu eti tüketen herkes de ifade ediyor."

Bakanlık olarak üreticilerin yanında olmayı sürdüreceklerini anlatan Parıldar, projenin başından bu yana il genelinde küçükbaş hayvan üreticilerine 6,3 milyon lira destek verdiklerini dile getirdi.

- "Diğer illere de damızlık dişi satışlarımız oldu"

Yalova Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Gökhan Ok ise 150 koyunla yetiştiriciliğe başladığını ve 2012'den itibaren projede yer aldığını belirtti.

Ok, "Yalova kıvırcığı"nın aşırı soğuğa ve sıcağa dayanıklı olduğuna dikkati çekerek "Et ve süt verimi aynı anda olduğu için et kalitesi güzeldir. Kuyruğunda yağ yoktur, bunu etine verir. Et kalitesi yüksek olduğundan aroması güzeldir." ifadesini kullandı.

Canlı ağırlık olarak kıvırcık koyunun 50 ila 60 kilogram, damızlık koçun 90 ila 120 kilogram geldiğini anlatan Ok, günlük süt veriminin ise 1,5 litreye kadar çıktığını aktardı.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ferdi Tunç da 5 yıldır projede yer aldığı ve sürüsünde 100 "Yalova kıvırcığı" bulunduğu bilgisini verdi.

Bu kıvırcık türünün sadece Yalova'da yetiştirildiğini ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

"Bizim kıvırcığımızın en önemli farklılığı fiziksel farklılık; kuyruğunun kısa, karnının ve alnının açık olması. Kafa ve boynuz yapısı diğer türlerden daha belirgindir. Yalova kıvırcığı hem et hem de süt bakımından daha üstün kalitededir. Bu proje ile Yalova'daki bütün koyunlar aynı tip ve ırk özelliğini taşımaya başladı. Proje sayesinde hayvanlarımız daha iyi duruma geldi ve buradan diğer işletmelere damızlık koç vermeye başladık. Diğer illere de damızlık dişi satışlarımız oldu. Yani projenin bize büyük faydaları oldu. Hem ekonomik hem de hayvanlarımızın sağlığı yönünde büyük katkılar sunuldu."