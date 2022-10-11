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Yalova'da bir araçta 1380 şişe sahte içki ele geçirildi

11.10.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da bir araçta 1380 şişe sahte içki ele geçirildi

Yalova'da bir araçta 1380 şişe sahte içki ele geçirildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde 1380 şişe sahte içki ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmangazi Köprüsü Hersek Gişeleri'ndeki uygulamada A.U. (49) yönetimindeki kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli marka ve ebatlarda 1380 şişe sahte içki bulundu.

Gözaltına alınan A.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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