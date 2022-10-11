Yalova'da bir araçta 1380 şişe sahte içki ele geçirildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde 1380 şişe sahte içki ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmangazi Köprüsü Hersek Gişeleri'ndeki uygulamada A.U. (49) yönetimindeki kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli marka ve ebatlarda 1380 şişe sahte içki bulundu.

Gözaltına alınan A.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz