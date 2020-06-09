YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı iddiası

Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı iddiası

YALOVA HABERLERİ  | 09.06.2020 16:35 | Son Güncelleme

Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı iddiası

Yalova'da devre mülk satın alacakları dolandırdıkları iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şirketler aracılığıyla gerçekte olmayan devre mülklerin satışını gerçekleştiren örgüte yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "tehdit" suçlarını içeren soruşturma dosyası kapsamında, Armutlu ilçesinde faaliyet yürüten şirketler takibe alındı.

Ekipler, şirketler vasıtasıyla gerçekte olmayan devre mülk kaplıcaları birden fazla kişiye satarak haksız kazanç elde eden örgütün yönetici kadrosuna yönelik operasyon düzenledi.

Yalova, İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün yönetim kadrosunda bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Yalova Adliyesine getirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdıŞehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

Yalova Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:25
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:40
Yatsı
22:28

Yalova Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Arzu Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Banu Eczanesi
Cinarcik
Hastane Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

YASKİ’de devir-teslim

YASKİ’de devir-teslim

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bir zamanların gol kralı Okan Yılmaz, amatör ligde mücadele edecek

Bir zamanların gol kralı Okan Yılmaz, amatör ligde mücadele edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.