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Yalova'da sokak satıcılarına pazar arabasıyla uyuşturucu dağıtmaya hazırlanan şüpheli tutuklandı

19.06.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da polisin düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, "üst torbacı" olarak nitelendirilen M.A'nın çevre illerden temin ettiği uyuşturucuyu sokak düzeyinde satış yapan "torbacılara" ulaştıracağı bilgisine ulaştı.

M.A'nın evine "şok baskın" düzenleyen ekipler, narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin"le yaptıkları aramada ardiye bölümünde pazar arabasının içinde dağıtıma ve satışa hazır durumda peçetelere sarılı 10 parça ve 2 poşette 235 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OTOMOBİLDE KOLTUĞUN ALTINA GİZLENEN YASTIĞIN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotim ekiplerince gerçekleştirilen diğer operasyonda ise İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Yalova üzerinden çevre illere sevk edecekleri belirlenen L.P. ve H.Y'nin bulunduğu otomobil Altınova-Yalova kara yolu kontrol noktasında durduruldu.

"Zeytin" eşliğinde yapılan aramada, otomobilin ön koltuğunun altında yastığın içine saklanmış 510 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, L.P. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ayrıca, sokak satıcılarından kullanmak için uyuşturucu satın aldıkları tespit edilen 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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