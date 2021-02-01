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Yalova'da yakalanan DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı tutuklandı

01.02.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Polis ekiplerince Yalova merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı - Yabancı uyruklu iş adamlarına yönelik silahlı gasp, yağma ve alıkoyma eylemleri ile göçmen kaçakçılığından elde ettikleri paraları örgüte gönderdikleri belirlenen zanlılardan, aralarında sözde Türkiye suikastçısı ve üst düzey sorumlusunun da bulunduğu 8'i tutuklandı

Yalova merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden, aralarında örgütün Türkiye suikastçısının da bulunduğu 8'i tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı olduğu belirlenen ve deşifre olmuş örgüt mensuplarının Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerini, Avrupa'dan Türkiye'ye girişlerini sağlayan A.Y. ile irtibatlı örgütün sözde üst düzey sorumlusu A.G'nin Yalova'da bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, Suriye ve Irak'ta örgüt bünyesinde faaliyette bulunduktan sonra Türkiye'ye geldikleri belirlenen bu kişilerin ve irtibatta oldukları şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 20-29 Ocak'ta Yalova merkezli İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Mersin ve Şırnak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, A.Y. ve A.G'nin aralarında olduğu 12'si Irak, biri Fas, biri Türk vatandaşı 14 şüpheli gözaltına alındı. A.Y'nin, Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda yurt dışına sahte kimlikle kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Şüphelilerin saklandıkları ve ofis olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda iki tabanca ve fişekler, sahte pasaport ve kimlik yapımında kullanılan 9 makine, sahte mühür ve ekipmanları ile çeşitli ülkelere ait düzenlenmiş 433 pasaport, 346 sahte kimlik belgesi ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

- Yabancı uyruklu iş adamlarına yönelik silahlı gasp, yağma ve alıkoyma eylemleri

Operasyonda, DEAŞ'ın faaliyetleri neticesinde oluşturulan yapı ile Eskişehir, İstanbul ve Sakarya'da yabancı uyruklu iş adamlarına yönelik silahlı gasp, yağma, alıkoyma eylemleri düzenleyerek, bu suçlardan ve göçmen kaçakçılığından elde ettikleri paraları havale yoluyla yurt dışına örgüte aktardıkları belirlendi.

Zanlıların, örgütün sözde yöneticilerinin talimatları doğrultusunda özellikle İstanbul'da Iraklıların yoğun yaşadığı Fatih ilçesinde bu ülke uyruklulara yönelik eylemlerde bulundukları anlaşıldı.

Ayrıca zanlıların, temas kurdukları yabancı uyruklu kadınlara yönelik şantaj ve tehdit amaçlı kullandıkları dijital verilere ulaşıldı.

Şüphelilerden bazılarının, Kuveytli bir iş adamını silahla tehdit edip elindeki para dolu çantayı gasbederek kaçması ise çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ve A.G'nin aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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