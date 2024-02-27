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Yalova'da yangın çıkan evde bir kişinin cansız bedeni bulundu

AA AA
27.02.2024 08:25
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Yalova'da bir evin yandığı ihbarına giden itfaiye ekipleri, tek başına yaşayan 65 yaşındaki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yalova'da yangın çıkan evde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı Hacı Kemal Bey Hünkar Apartmanının birinci katında henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Yalova Belediyesi itfaiye ekipleri, dumanların kapladığı birinci kattaki dairenin kapısını kırarak içeri girdi.

Yangına müdahale eden ekipler, yalnız yaşadığı belirtilen 65 yaşındaki Ahmet Anıl'ın yatak üzerinde cansız bedeniyle karşılaştı.

Anıl'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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