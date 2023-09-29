YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali, Fethiye'de sürüyor

Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali, Fethiye'de sürüyor

29.09.2023 07:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali'nin dördüncü gün yarışları yapıldı.

Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali, Fethiye'de sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı ile Babadağ Teleferik iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, 20 ülkeden 272 sporcu mücadele ediyor.

Etkinliğin dördüncü gününde sporcuların gökyüzünde tekli olarak yaptıkları akrobasi hareketleri, hakemler tarafından puanlandı. Sporcuların performansları, kask kameralarına da yansıdı.

Acro World Tour'da birinciliği Hollandalı Luke De Weert, Acro World Qualifier'de Fransa'dan Florian Landreau, kadınlarda da Almanya'dan Gabi Fonck birinci sırayı aldı.

Türkiye Akro Kupası'nda ise en çok puanı toplayan Yunus Emre Gültekin birinci oldu.

Etkinlik, 30 Eylül'de sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’nin fıstık ihracatını karşılayan Şanlıurfa’da modern tesisler kuruluyorTürkiye’nin fıstık ihracatını karşılayan Şanlıurfa’da modern tesisler kuruluyor
Sultangazi Fazlı Hayırlıoğlu Parkı’nın resmi açılışı yapılıyorSultangazi Fazlı Hayırlıoğlu Parkı’nın resmi açılışı yapılıyor
Adana’daki iki orman yangınından biri kontrol altına alındıAdana’daki iki orman yangınından biri kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye Gençlik ve Spor Bakanlığı

Muğla Namaz Vakitleri 29 Eylül Cuma

İmsak
05:33
Sabah
06:53
Öğle
13:02
İkindi
16:24
Akşam
19:02
Yatsı
20:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Cuma

Kibele eczanesi
Bodrum
Müberra eczanesi
Bodrum
Ovacik eczanesi
Fethiye
Beril eczanesi
Bodrum
Yeniesen eczanesi
Datca
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Can özsoy eczanesi
Koycegiz
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.