YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Yamaç paraşütü tutkunlarının gözde adresi Kırantepe'de gökyüzü şenlendi

Yamaç paraşütü tutkunlarının gözde adresi Kırantepe'de gökyüzü şenlendi

AA AA
18.03.2024 13:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da adrenalin tutkunlarının gözde adreslerinden Kırantepe'de sezonun açılmasıyla semada süzülme fırsatı bulan yamaç paraşütçüler, şehir ve doğa manzarası eşliğinde uçuş deneyimi yaşıyor.

Serdivan ilçesinde uçuşa elverişli olması ve büyükşehirlere yakınlığıyla yılın büyük bölümünde yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapan, 235 metre rakımlı Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi'nde hava şartlarının mevsim normallerinde seyretmesiyle sezon açıldı.

Geçen yıl olumsuz hava şartları nedeniyle misafirlerini 3 ay gecikmeli olarak haziranda ağırlayan ve sezonu normal zamanlara göre daha sakin geçiren Kırantepe'de bu yıl daha çok adrenalin tutkununun gökyüzüyle buluşması bekleniyor.

Şehir içi ve dışından gelen sporseverler, gökyüzünü rengarenk yamaç paraşütleriyle şenlendiriyor. Başlangıç eğitimi alan kursiyerlerin de tercih noktası haline gelen Kırantepe, ziyaretçilerine deneyimli pilotlarla uçuş imkanı da sunuyor.

Yaklaşık 20 yıldır yamaç paraşütü yapan Sakarya Sportif Havacılık Kulübü üyesi Kubilay Ertürk, AA muhabirine, Kırantepe'nin 4-5 paraşütün aynı anda kalkabileceği alana sahip olduğunu belirtti.

Kırantepe'nin eğiminin uygunluğundan dolayı tehlikeli yer olmadığına dikkati çeken Ertürk, "Ağaçlık bölge, aşağıda iniş alanı çok, şehre çok yakın. O yüzden çok tercih ediliyor. Turistlerin de uğrak noktası. Burada çok insan uçurduk, bu bölge yamaç paraşütü için biçilmiş kaftan." dedi.

Ertürk, sezonun yavaş yavaş başladığını, havanın çok güzel olduğunu dile getirerek, Yıldız Teknik ve Boğaziçi üniversitelerinden öğrencilerin de burada eğitim uçuşu yaptığını söyledi.

İstanbul'a ve şehre çok yakın olmasının merkezi daha popüler hale getirdiğine değinen Ertürk, "Öğrenciler eğitim uçuşlarını yapabiliyorlar, profesyoneller termal akımları kullanıp çok daha yükseklerde saatlerce uçuş yapabiliyorlar. Hiçbir şey bilmeden uçmak isteyenler de bizim önümüzde 1-2 dakikalık brifing sonrası uçabiliyorlar. Çok keyifli, eğlenceli spor." diye konuştu.

Ertürk, bu sporun tehlikeli olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Paraşütler her sene araç muayenesi gibi teste sokuluyor. Testten uçulabilirlik raporu alırsa uçuluyor. Bir ipin 100-150 kilo kaldırma gücü var. Limitler dahilinde yapıldığında çok korkulacak spor değil. Sadece kalkış esnasında heyecanlanırsınız. Ondan sonra bütün şehir ayaklarınız altında, kuş gibi süzüldüğünüzü düşünün. Bu sporda uzun mesafe uçuşlar da oluyor. Kahramanmaraş'tan Mardin'e yaklaşık 358 kilometre uçtular, yaklaşık 9 saat 10 dakika sürdü. Bir nevi kuşları taklit ediyoruz."

"YAMAÇ PARAŞÜTÜ BİZİM İÇİN TUTKU"

İstanbul'dan gelen 37 yaşındaki yamaç paraşütü pilotu Pınar Aslandağ ise yaklaşık 5 yıldır bu sporun içinde olduğunu, güzel havayı buldukça Kırantepe'ye geldiğini söyledi.

Buradaki karasal iklimin yamaç paraşütçüsünü daha da eğittiğini anlatan Aslandağ, "O yüzden burayı çok tercih ediyoruz. Yamaç paraşütü bizim için tutku. 7/24 yamaç paraşütüyle ilgili şeyler araştırıyoruz. 'Uygun hava nerede var, nereye gitsek, bu hafta sonunu nerede geçirsek?' filan, devamlı aklımız uçuşta. Zehir desem zehir değil, çok tatlı bir spor." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandıAdana ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı
Düzce’de ramazan dolu dolu yaşanıyorDüzce’de ramazan dolu dolu yaşanıyor
Varto’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü programıVarto’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü programı
Anahtar Kelimeler:
yamaç paraşütü gökyüzü sezon

Sakarya Namaz Vakitleri 18 Mart Pazartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:58
Öğle
13:11
İkindi
16:34
Akşam
19:15
Yatsı
20:34

Sakarya Nöbetçi Eczaneler18 Mart Pazartesi

Konakçi eczanesi
Arifiye
Gülsüm eczanesi
Karasu
Aile eczanesi
Akyazi
Umut eczanesi
Kaynarca
Güven eczanesi
Pamukova
Şen eczanesi
Karapurcek
Turan eczanesi
Sogutlu
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.