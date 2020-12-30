Yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve kızını itfaiye ekipleri kurtardı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bir evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve kızı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nazım Bozkurt'a ait Namık Kemal Mahallesi Pehlivan Sokak'taki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler evde mahsur kalan Cahide ile kızı Canan Bozkurt'u kurtardı. Nazım Bozkurt ve oğlu Can Bozkurt ise evden kendi imkanlarıyla çıktı.

Dumandan etkilenen anne ve kızı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürüldü.

Nazım Bozkurt, gazetecilere, evlerinin sobalı olduğunu, bugün baca temizliği yaptırdıklarını söyledi.

Bacada kurum kaldığını ve aşağıya düşmesi nedeniyle yangın çıktığını tahmin ettiklerini belirten Bozkurt, "Odanın kapısını açtım, bir anda parladı. Hemen duman bastı. Ben ve oğlum dışarıya çıktık. Eşim ve kızım içeride kalmıştı. Onları da itfaiye ekipleri çıkardı. Çok şükür hepimiz iyiyiz." diye konuştu.

