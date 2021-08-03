Yangın söndürme çalışmalarına katılan Alperen Duymaz 'vatan haini' yorumuna yanıt verdi

'Bodrum Masalı', 'Çukur', 'Çarpışma' gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde 'Son Yaz' adlı yapımda başrol oynayan Alperen Duymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini ilan etmişti.

Alperen Duymaz orman yangınlarına müdahale eden ekiple birlikte canla başla çalışıyordu. Son olarak 'Help Turkey' paylaşımı yapan Duymaz'ı bir takipçisi vatan haini ilan etti. Ünlü oyuncu gelen bu yoruma yanıt verdi.

Duymaz kendisine "Seni çok severdim ama beş para etmez bir vatan haini olduğunu görüyorum, yazık devlet bölgede her şeyi yapıyor. Ülkemi aciz duruma düşürme çabalarınız boşa çıkacak" yorumuna şu yanıtı verdi:

Vicdanınızın varlığını hissettiğinizde, insan olduğumuzun bilincine vardığınızda, bölgeye bizzat gidebilmek için can atan 10 yaşında aslan yavrularının bölgeye vardıktan sonra gösterdikleri çabayı, kiloları kadar kaldırdıkları su bidonlarını canları pahasına yetiştirdiklerini gördüğünüzde, doğa sevgisini, birlik beraberliğin ne demek olduğunu gördüğünüz manzarayı zerre anladığınızda, kuşların yuvalarını terk etmedikleri ve etmeyecekleri için bağırarak acı içinde yanarak can verdiğini duyduğunuzda, kabullenebildiğinizde, kibirlenmediğinizde, ‘yanlış’ diyebildiğinizde, oturur bu durumu uzmanlığımız olmamasına rağmen çevrelice değerlendiririz.

Alperen Duymaz'a bu açıklamasından sonra çok fazla destek mesajı geldi.

