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Yangında "ata yadigarı" evlerini kaybedenler devletin yardım eliyle yaralarını sarıyor

06.08.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde asırlık evlerinin alevlere teslim olmasının üzüntüsünü yaşayan Kalemler Mahallesi sakinleri, yangının ilk çıktığı andan itibaren devletin kendilerini yalnız bırakmamasından mutluluk duyuyor - 90 yaşındaki Mustafa Kemal Okudan: - "Evimiz, ahırımız yandı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, 'Size ev yapacağız' dedi. Bize söz verdi, söz verdiyse yapar"

ÖMER ÜRER-İBRAHİM AKTAŞ - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında asırlık evleri kullanılamaz hale gelen Kalemler Mahallesi sakinleri, yangının ilk çıktığı andan itibaren devletin kendilerine uzattığı yardım eliyle yaralarını sarmaya çalışıyor.

Yaşadıklarının etkisinden henüz kurtulamayan bölge halkı, yanan ve yıkılan ata yadigarı evlerinin başından ayrılmıyor.

Hasarlı evlerinin önünde bekleyişlerini sürdüren mahalle sakinleri, yangının ilk çıktığı andan itibaren devletin kendilerine uzattığı yardım eliyle üzüntülerini hafifletmeye çalışıyor.

Yangında evi, ahırı, zeytin ağaçları yanan ve hayvanları telef olan 90 yaşındaki Mustafa Kemal Okudan, AA muhabirine, alevlerden son anda oğlunun yardımıyla kurtulduğunu söyledi.

Okudan, yangında yaşadığı mahallenin hasar gördüğünü dile getirerek, "Çok büyük bir afetti." dedi.

Yangının ardından devlet yetkilileri ile vatandaşların bölgeye geldiğini ve yardımların ulaştığını belirten Okudan, "Bize gelip 'Burada ev yapacağız.' dediler. Yaparlarsa da sağ olsunlar yapmasalar da yanımızda oldular ya... Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömür versin. Ona selamlarımı iletiyorum. Burada bizlere sahip çıktı. Bizlere yardım etsin, dualarımızı alsın. Allah yapılan yardımları kabul etsin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini ziyaret ettiğini hatırlatan Okudan, "Evimiz, ahırımız yandı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, 'Size ev yapacağız.' dedi. Bize söz verdi, söz verdiyse yapar. Cumhurbaşkanımın arkasındayım. Tüm Manavgat arkasında. Kendisini çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Mümine Aktaş da yangının çok kısa sürede büyüdüğünü, çocuklarının sayesinde alevlerden kurtulduklarını kaydetti.

Aktaş, evlerinin yıkıldığını ve bölgede hasar tespiti yapıldığını anlatarak, "Çok büyük bir afetti. Allah bir daha yaşatmasın. Buraya yanımıza gelenlere teşekkür ederim. Dostlarımız, yetkililerimiz bizi hiç yalnız bırakmadı." dedi.

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