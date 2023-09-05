"Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile hafızalara kazınmıştı! Yeşilçam'ın yıldızı Ünal Gürel'in oğlu bakın kim çıktı

Usta oyuncu Ünal Gürel, Sakar Şakir filminde Kemal Sunal ile oynadığı sahneleriyle hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Ünal Gürel, Gardırop Fuat rolüyle nam saldı.

"Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile dillere pelensek olan usta oyuncu Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü rolleri ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Ünal Gürel, ayrıca Türk sinemasının çok sayıda 'kötü' adamına sesini veren usta bir seslendirme sanatçısıydı. Gürel, 18 Ocak 1935 yılında Adapazarı'nda dünyaya geldi. 1950'lerde Hacettepe Üniversitesi'nde Şan bölümüne girdi. Ankara’da üniversite kazanınca ailesi İstanbul’a taşındı.

Üniversitenin 2. sınıfında babasının vefat haberini aldı ve üniversiteyi yarıda bırakarak İstanbul’a geri döndü. Sanat yaşamına tiyatro ile başladı, çeşitli topluluklarda görev yaptı. Yetenekleri sayesinde 1960 ve 1961 sezonunda Şehir Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev almaya başladı.

Tiyatronun dışında; 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yaptı. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol aldı.

1975 yılında Minik Cadı isimli sinema filmini yazarken 1983 yılında Kemal Sunal ve Nevra Serezli’nin başrolünü paylaştığı Kılıbık sinema filmlerini Yeşilçam'a kazandırdı. 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde Berber rolü aldı.

İri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Ünal Gürel, 2002 yılında aramızdan ayrıldı. Yeşilçam'ın efsane isimlerden Gürel'in oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı.

Ünal Gürel'in 57 yaşındaki tiyatro oyuncusu oğlu Rüçhan Gürel, babasının adını verdiği bir tiyatro okulunda eğitmen olarak çalışıyor. Usta oyuncunun oğlu Rüçhan Gürel'in babası Ünal Gürel ile benzerliği ise dikkat çekiyor.

Ünal Gürel'in oğlu Rüçhan Gürel'i bir dönemin efsane dizisi Kavak Yelleri'nde izlemişiz.

