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Yankı Erel, Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’na katılarak tarih yazacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.07.2018 18:30 | Son Güncelleme

Wimbledon Tenis Turnuvası genç çiftlerde şampiyonluk yaşayan ilk Türk tenisçi olan Yankı Erel, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’na katılarak bir ilk daha gerçekleştirecek

Yankı Erel, Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’na katılarak tarih yazacak

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Wimbledon'da kazandığı tarihi başarıyla kariyerinin zirvesine çıkan Yankı Erel, 6-18 Ekim tarihlerinde Buenos Aires’te düzenlenecek 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandı. 17 yaşındaki Yankı Erel, Türkiye'yi oyunlarda temsil eden ilk Türk tenisçi olacak.

Wimbledon’da şampiyonluk yaşayan ilk Türk tenisçi olarak büyük bir başarının altına imza atan Yankı, bunun sonucunda ITF Junior dünya sıralamasında 16. basamağa kadar tırmandı ve klasmandaki en yüksek derecesini de elde etti.

Dünya klasmanındaki bu yükseliş, genç tenisçiye olimpiyat kapısını araladı. Eşit sayıda kız ve erkek sporcunun yarıştığı ilk olimpik organizasyon olacak Buenos Aires 2018’de 206 ülkeden 15-18 yaş aralığındaki 3998 sporcu madalya için mücadele edecek.

2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda tenis müsabakaları 7-14 Ekim tarihlerinde oynanacak.

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Yankı Erel wimbledon tenis turnuvası Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları

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