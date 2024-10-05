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  4. 'Yanlış yoldalar' demişti! Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan, Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt

'Yanlış yoldalar' demişti! Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan, Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.10.2024 19:42
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Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz günlerde açtığı canlı yayında "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar." demişti. Aktürkoğlu'nun bu sözlerine Mert Hakan Yandaş'tan yanıt gecikmedi. İşte detaylar...

Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray'dan Benfica'ya transferiyle dikkatleri üzerine çeken ve gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya platformu Kick'te açtığı canlı yayında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

"BİZİMKİSİ DOĞRU YOL"

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Aktürkoğlu, "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar." demişti.

MHY'DEN YANIT GECİKMEDİ

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Fenerbahçe'ye göndermeli ifadeler kullanan Aktürkoğlu'na sarı - lacivertlilerin takım kaptanları arasında yer alan Mert Hakan Yandaş'tan yanıt geldi.

"BİZİM YOLUMUZ"

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Yandaş, Anıtkabir'in fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaşarak 'Bizim yolumuz' ifadelerini kullandı. Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

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