'Yanlış yoldalar' demişti! Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan, Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt

Galatasaray'dan Benfica'ya transferiyle dikkatleri üzerine çeken ve gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya platformu Kick'te açtığı canlı yayında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

"BİZİMKİSİ DOĞRU YOL"

Aktürkoğlu, "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar." demişti.

MHY'DEN YANIT GECİKMEDİ

Fenerbahçe'ye göndermeli ifadeler kullanan Aktürkoğlu'na sarı - lacivertlilerin takım kaptanları arasında yer alan Mert Hakan Yandaş'tan yanıt geldi.

"BİZİM YOLUMUZ"

Yandaş, Anıtkabir'in fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaşarak 'Bizim yolumuz' ifadelerini kullandı. Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.