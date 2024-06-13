Yapay zeka, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın şampiyonu tahmin etti! A Milli Takım için dikkat çeken yorum

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı.

FUTBOL ŞÖLENİ BAŞLIYOR

Futbolseverlerin hasretle beklediği Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. 31 gün sürecek turnuvada 24 milli takımın mücadele edecek. Şampiyona, 14 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.

EURO 2024, ev sahipliği yapacağı 51 karşılaşmayla sporseverleri adeta futbola doyuracak.

YAPAY ZEKAYA SORDUK

Dev organizasyonun ilk düdüğü öncesi, Mynet olarak yapay zeka modeli Chat GPT'ye EURO 2024 tahminlerini sorduk.

-'2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NDA HANGİ ÜLKE ŞAMPİYON OLUR?'

-Tutkulu taraftarlar için biraz heyecan yaratalım ve İtalya'nın Euro 2024'te şampiyon olabileceğini düşünelim. Son yıllarda İtalyan futbolu oldukça güçlü bir çıkış yakaladı ve milli takımın da bu ivmeyi sürdüreceğini öngörebiliriz. Tabii ki, futbolda her şey mümkün olduğundan, turnuva boyunca pek çok sürpriz yaşanabilir.

-TÜRKİYE TURNUVADA NASIL BİR PERFORMANS SERGİLER?

-Bunu kesin olarak tahmin etmek zor ama Türkiye'nin milli takımı genellikle turnuvalarda rekabetçi bir performans sergiler. Takımın yetenekli oyuncuları var. Potansiyel olarak çeyrek finale kadar ilerleyebilirler ama sonuçlar turnuva boyunca değişebilir. Mücadele ve şans faktörlerini de unutmamak gerekir.

