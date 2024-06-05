Yapay zeka açıkladı! EURO 2024'ün favorisi...

Türkiye'nin de yer alacağı turnuva ile ilgili Yapay Zeka hesaplamalarda bulunarak şampiyonayı kimin kazanabileceğini tahmin etti.

FAVORİ FRANSA

Mundo Deportivo'nun haberine göre Fransa Milli Takımı turnuvanın favorisi. Yapay Zeka'ya göre Fransa'nın favori olmasının sebebi Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ve N'Golo Kanté gibi oyuncular. Oyuncular ile beraber teknik direktör Didier Deschamps'ın kritik anlarda oyuna yaptığı dokunuşlar da Fransa'yı favori yapan etkenlerden.

Fransa'nın yanında İspanya, İngiltere, Almanya ve İtalya da favori görülse de Fransa en güçlü aday olarak yer alıyor.

